به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک استاد دانشگاه در استرالیا نسبت به افزایش خطر اسلام‌هراسی و اقدامات علیه مسلمانان پس از تیراندازی مرگبار در ساحل «بوندی» (Bondi Beach) در شهر «سیدنی» هشدار داد و تأکید کرد که فضای احساسی پس از این حادثه می‌تواند به خشونت‌های جدید منجر شود.

«مارک کِنی»، استاد مطالعات استرالیا در «دانشگاه ملی استرالیا» (Australian National University) با اشاره به پیام وحدت‌بخش «آنتونی آلبانیزی» نخست‌وزیر این کشور، گفت دولت تلاش کرده است از بروز واکنش‌های خشم‌آلود و خشونت‌آمیز در جامعه جلوگیری کند.

وی هشدار داد که به‌ویژه در برخی مناطق سیدنی که جمعیت مسلمان قابل‌توجهی دارند، ممکن است افرادی با انگیزه انتقام‌جویی وارد این محله‌ها شوند و حمله اخیر را به‌اشتباه به کل جامعه مسلمان نسبت دهند؛ رویکردی که می‌تواند جان افراد بی‌گناه را به خطر بیندازد.

این استاد دانشگاه افزود که چنین اقداماتی نه‌تنها می‌تواند به حمله به شهروندان بی‌دفاع منجر شود، بلکه خطر واکنش‌های زنجیره‌ای و خروج اوضاع از کنترل را نیز در پی دارد؛ وضعیتی که پیامدهای اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای برای استرالیا خواهد داشت.

