«آفتاب مالک» فرستاده ویژه استرالیا برای مقابله با نفرت از اسلام (اسلاموفوبیا) اعلام کرد که حوادث ضداسلامی در سراسر این کشور از زمان آغاز حمله اسرائیل به نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳، افزایشی شدید داشته است.

مالک امروز جمعه نخستین گزارش خود را به دولت استرالیا ارائه کرد؛ گزارشی ۶۰ صفحه‌ای که شامل ۵۴ توصیه از جمله بازنگری در قوانین و رویه‌های ضدتروریسم برای بررسی احتمال وجود تبعیض و نیز انجام تحقیقی گسترده درباره اسلام‌هراسی، علل اصلی آن و تأثیرش بر سیاست‌های دولتی است.

او به خبرنگاران گفت: واقعیت این است که نفرت از اسلام در استرالیا ادامه دارد؛ گاهی نادیده گرفته می‌شود و گاهی انکار، اما هیچ‌گاه به‌طور کامل مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

مالک افزود: اسلاموفوبیا پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شدت گرفت و ریشه‌دار شد. از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، حوادث اسلام‌هراسی فردی ۱۵۰ درصد و حوادث آنلاین ۲۵۰ درصد در کشور استرالیا، افزایش یافته‌اند.

در گزارش او تأکید شده که اسلام‌هراسی نه‌تنها مسلمانان را هدف قرار می‌دهد بلکه انسجام اجتماعی و حتی بنیان‌های دموکراسی در استرالیا را تهدید می‌کند.

وعده و هشدار دولت استرالیا

«آنتونی آلبانیز» نخست‌وزیر استرالیا، گفت که دولت این کشور با دقت توصیه‌های مالک را بررسی خواهد کرد. هدف قرار دادن استرالیایی‌ها به دلیل باورهای دینی‌شان فقط حمله به آنان نیست، بلکه حمله به ارزش‌های بنیادین ماست.

آلبانیز افزود: باید نفرت، ترس و تعصبی را که اسلاموفوبیا و شکاف اجتماعی را تغذیه می‌کند، ریشه‌کن کنیم. همه استرالیایی‌ها باید احساس امنیت کنند؛ در هر جامعه‌ای که زندگی می‌کنند.

دولت استرالیا اذعان کرده است که از آغاز جنگ اسرائیل و حماس، حوادث اسلام‌هراسی در این کشور به‌شدت افزایش یافته است.

بر اساس سرشماری ملی سال ۲۰۲۱ میلادی استرالیا، مسلمانان حدود ۳.۲ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.

