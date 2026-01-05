ویرانی ۹۸ درصد مدارس غزه در جنگ

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کاظم ابوخلف، سخنگوی یونیسف در فلسطین گفت: ۹۸ درصد مدارس نوار غزه به دلیل جنگ ویران شدند.

وی افزود: ۶۳۸ هزار نفر از کودکان غزه به دلیل جنگ از مدرسه محروم شدند. بزرگ‌ترین چالش از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ عدم ورود ابزارهای آموزشی است.

سخنگوی یونیسف خاطرنشان کرد: حدود هزار کادر آموزشی و ۲۰ هزار دانش آموزش و دانشجو در جنگ به شهادت رسیدند.

این درحالی است که شبکه کان رژیم صهیونیستی گزارش داد که روز گذشته (یکشنبه) لغو مجوز فعالیت ۳۷ سازمان بین‌المللی امدادرسان به نوار غزه توسط رژیم اسرائیل آغاز شده و این رژیم مدعی است که آنها الزامات قوانین جدید ثبت را رعایت نکرده‌اند.

