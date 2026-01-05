به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرغم تلاش‌های رئیس جمهور میشل عون برای اطمینان‌بخشی محتاطانه به افکار عمومی مبنی بر «دور شدن سایه جنگ» و مثبت ارزیابی کردن فضای حاکم، اطلاعات درز کرده از واشنگتن نشان می‌دهد که دولت آمریکا گزینه نظامی علیه لبنان را کنار نگذاشته است.

وفیق قانصوه به الاخبار گفت: این اظهارات خوش‌بینانه در حالی مطرح می‌شود که آمریکا از اسرائیل خواسته است فعلاً خویشتن‌داری کرده و فرصت بیشتری برای گفتگو با دولت لبنان دهد؛ این امر نشان‌دهنده آن است که «سایه جنگ» نه محو شده، بلکه صرفاً به یک فاز عملیاتی جدید منتقل شده است که در آن، فشار غیرمستقیم جایگزین اقدام نظامی فوری شده است.

پیشنهاد «خنثی‌سازی» لبنان در برابر هرگونه رویارویی احتمالی با ایران، ابزاری ژرف‌تر از یک توافق امنیتی ساده است؛ این پیشنهاد یک تاکتیک فشاری است که هدف آن تغییر روایت و القای این مسئولیت به مقاومت است.

طرح آمریکایی-اسرائیلی به دنبال آن است که هرگونه واکنش حزب‌الله را مترادف با «به خطر انداختن لبنان» جلوه دهد و مقاومت را در مقابل یک دوراهی تحمیلی قرار دهد: یا شرایطی که عمق استراتژیک را سلب می‌کند بپذیرد، یا مسئولیت کامل تشدید درگیری و حملات گسترده اسرائیل به حومه جنوبی بیروت را بر دوش کشد.

یک منبع آگاه فاش کرد که توافق ترامپ و نتانیاهو بر حمله به ایران در صورت عدم پذیرش شروط آمریکا استوار است و در مرحله پس از آن، بی‌طرفی لبنان شرط اصلی خواهد بود. این استراتژی بر این فرض استوار است که فروپاشی احتمالی ایران، به تضعیف ساختاری و قطع کانال‌های تسلیحاتی حزب‌الله منجر شده و از طریق تضعیف مشروعیت مردمی، آن را از هم بپاشد.

در این میان، کشورهای منطقه‌ای مانند عربستان نیز در تلاش برای وادار کردن تهران به سازش هستند تا از هرج و مرج احتمالی که امنیت خلیج فارس را تهدید می‌کند، جلوگیری کنند. در این سناریوی ترکیبی، اسرائیل نیروی نظامی مستقیم است و دولت لبنان با سیاست «انسداد» (فشار اقتصادی و سیاسی)، این فشار خارجی را تکمیل می‌کند تا مقاومت در محاصره‌ای همه جانبه قرار گیرد.

................

پایان پیام