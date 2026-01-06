  1. صفحه اصلی
اعزام تیم‌های امدادی سازمان ملل به مناطق سیل‌زده فراه و هرات

۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۹
سازمان ملل متحد اعلام کرد سیلاب‌های اخیر در استان های فراه و هرات افغانستان، خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها، زمین‌های کشاورزی و زیرساخت‌های عمومی وارد کرده و نیاز به کمک‌های بشردوستانه در این مناطق همچنان بالاست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی از پیامدهای سیل‌های اخیر در استان های فراه و هرات افغانستان خبر داد و اعلام کرد این رویداد طبیعی باعث تخریب شمار زیادی از خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و بخش‌هایی از زیرساخت‌های محلی شده است.

بر اساس این گزارش، تیم‌های امدادی سازمان ملل و نهادهای همکار برای ارزیابی دقیق وضعیت، شناسایی آسیب‌دیدگان و ارائه کمک‌های فوری به مناطق سیل‌زده اعزام شده‌اند.

هدف از این ارزیابی‌ها، تعیین اولویت‌های فوری و جلوگیری از تشدید بحران انسانی عنوان شده است.

سازمان ملل اعلام کرده است که تاکنون ۱۴۰ خانواده آسیب‌دیده تحت پوشش کمک‌های اولیه قرار گرفته‌اند، اما با توجه به گستردگی خسارات، نیازها همچنان فراتر از امکانات فعلی است.

به گفته این نهاد، کمبود غذا، آب آشامیدنی سالم، سرپناه اضطراری و خدمات بهداشتی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی ساکنان مناطق آسیب‌دیده به‌شمار می‌رود.

سازمان ملل بر لزوم تداوم و گسترش کمک‌های بشردوستانه برای پاسخ‌گویی به نیازهای فوری تأکید کرده است.

