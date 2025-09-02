به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) _ ابنا _ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) امروز سهشنبه (۱۱ شهریور) اعلام کرد که تیمهای این نهاد همراه با شرکای بشردوستانه در مناطق آسیبدیده حضور یافته و عملیات ارزیابی وضعیت و شناسایی نیازهای فوری مردم زلزلهزده را آغاز کردهاند.
بر اساس گزارش این نهاد، تاکنون بخشی از کمکهای اضطراری شامل توزیع اقلام اولیه و خدمات روانی _ اجتماعی برای بازماندگان و آسیبدیدگان ارائه شده است.
با این حال، مقامهای کمیساریا تأکید کردهاند که ابعاد خسارات و نیازهای موجود در مناطق آسیبدیده بسیار گسترده است و فراتر از ظرفیتهای فعلی نهادهای حاضر در میدان میباشد.
کمیساریا همچنین از جامعه جهانی خواست تا با رویکردی فوری و هماهنگ، به یاری مردم افغانستان بشتابند و برای تأمین سرپناه، مواد غذایی، خدمات درمانی و سایر نیازهای اساسی آسیبدیدگان اقدام کنند.
زلزلههای اخیر در استانهای کنر، ننگرهار و لغمان افغانستان، بیش از هزار و دویست کشته و هزاران زخمی برجای گذاشته و هزاران خانواده را بیسرپناه کرده است.
