تلاش نهادهای بین‌المللی برای کمک به آسیب‌دیدگان زلزله در شرق افغانستان

۱۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۵
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) و شرکای بشردوستانه آن، با اعزام تیم‌های امدادی به مناطق زلزله‌زده شرق افغانستان، روند حمایت و رسیدگی به آسیب‌دیدگان این فاجعه انسانی را آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) _ ابنا _ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) امروز سه‌شنبه (۱۱ شهریور) اعلام کرد که تیم‌های این نهاد همراه با شرکای بشردوستانه در مناطق آسیب‌دیده حضور یافته و عملیات ارزیابی وضعیت و شناسایی نیازهای فوری مردم زلزله‌زده را آغاز کرده‌اند.

بر اساس گزارش این نهاد، تاکنون بخشی از کمک‌های اضطراری شامل توزیع اقلام اولیه و خدمات روانی _ اجتماعی برای بازماندگان و آسیب‌دیدگان ارائه شده است.

با این حال، مقام‌های کمیساریا تأکید کرده‌اند که ابعاد خسارات و نیازهای موجود در مناطق آسیب‌دیده بسیار گسترده است و فراتر از ظرفیت‌های فعلی نهادهای حاضر در میدان می‌باشد.

کمیساریا همچنین از جامعه جهانی خواست تا با رویکردی فوری و هماهنگ، به یاری مردم افغانستان بشتابند و برای تأمین سرپناه، مواد غذایی، خدمات درمانی و سایر نیازهای اساسی آسیب‌دیدگان اقدام کنند.

زلزله‌های اخیر در استان‌های کنر، ننگرهار و لغمان افغانستان، بیش از هزار و دویست کشته و هزاران زخمی برجای گذاشته و هزاران خانواده را بی‌سرپناه کرده است.

