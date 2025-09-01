به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز دوشنبه اعلام کرد که رسیدگی به آسیبدیدگان زمینلرزه شدید اخیر در استانهای ننگرهار و کنر با جدیت ادامه دارد و اقدامات فوری برای تأمین نیازهای حیاتی آنان در جریان است.
به گفته این نهاد، تیمهای سازمان جهانی درمانی در درمانگاهها و مراکز درمانی مستقر شدهاند تا ضمن درمان زخمیها، نیازهای فوری درمانی مناطق آسیبدیده را ارزیابی کنند.
یوناما همچنین تأکید کرد که روند توزیع تجهیزات پزشکی و سایر تدارکات بهطور مستمر ادامه دارد و تیمهای درمانی به مناطقی که بیشترین خسارت را دیدهاند اعزام شدهاند تا در نجات جان آسیبدیدگان و ارائه خدمات اضطراری همکاری کنند.
این نهاد از تمامی بازیگران بینالمللی و محلی خواسته است که با هماهنگی و همکاری، روند کمکرسانی به آسیبدیدگان زلزله را تسریع کنند تا کمترین تلفات انسانی و مشکلات بهداشتی در مناطق آسیبدیده بهوجود آید.
