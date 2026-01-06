رئیس جمهور آذربایجان: نیروی پاسدار صلح به غزه نخواهیم فرستاد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان اعلام کرد این کشور قصد ندارد نیروهای خود را برای شرکت در عملیات حفظ صلح به خارج از مرزهای کشور از جمله به غزه بفرستد.

به گزارش روسیا الیوم، علی‌اف به شبکه‌های تلویزیونی آذربایجان گفت، باکو در خصوص برخی مسائل مرتبط با استقرار نیروی پاسدار صلح در غزه، با دولت امریکا به ریاست دونالد ترامپ در تماس بوده است.

وی افزود، ما فهرستی از ۲۰ پرسش تهیه کردیم و به طرف امریکایی تحویل دادیم و مشارکت ما در نیروی پاسدار صلح، غیرمحتمل است.

علی‌اف گفت، به هیچ وجه به مشارکت در فعالیت‌های نظامی در خارج از مرزهای آذربایجان فکر نمی‌کنم.

پیش از این روزنامه اسرائیلی معاریو از احتمال مشارکت آذربایجان و دیگر کشورهای اسلامی در تشکیل نیروی چند ملیتی برای استقرار در نوار غزه خبر داده بود.

