شهادت دو فلسطینی در حمله هوایی اسرائیل به شرق غزه

۱۸ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۵
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شرق شهر غزه، شهادت دو فلسطینی و زخمی شدن سه نفر دیگر را در پی داشت.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منزلی در شرق شهر غزه، دو شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند و سه نفر دیگر زخمی شدند.

این حادثه در خیابان السلام در محله التفاح رخ داد، جایی که نیروهای ارتش اسرائیل طبق توافق آتش‌بس پیش‌تر از آن عقب‌نشینی کرده بودند. 

از سوی دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که نیروهای حماس به مناطق شمالی نوار غزه، جایی که نیروهای اسرائیلی مستقرند، تیراندازی کرده‌اند. جنبش مقاومت اسلامی حماس به این ادعا واکنشی رسمی نشان نداده است. 

