به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونی، روز سهشنبه در اولین سفر از این نوع از زمان اعلام به رسمیت شناختن منطقه جداییطلب سومالیلند توسط تلآویو در اواخر دسامبر، وارد این منطقه شد.
این خبر را کانال «اسرائیل ۲۴» به نقل از یک منبع دیپلماتیک ناشناس در سومالیلند گزارش داد.
این منبع گفت که ساعر «امروز صبح در اولین سفر رسمی خود از زمان به رسمیت شناختن حاکمیت سومالیلند توسط اسرائیل، وارد هرگیسا، پایتخت آن شد.»
این کانال افزود: «انتظار میرود ساعر در طول سفر خود با عبدالرحمن محمد عبداللهی، رئیس جمهور (خودخوانده) سومالیلند، دیدار کند و قرار است این دو امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در کاخ ریاست جمهوری اظهاراتی ایراد کنند.»
به نقل از این منبع، «هدف از این دیدار ارتقای همکاری سیاسی و استراتژیک مؤثر بین اسرائیل و سومالیلند است.»
وزارت امور خارجه رژیم هیچ اظهار نظر فوری در مورد این سفر منتشر نکرد.
در ۲۶ دسامبر، اسرائیل «به رسمیت شناختن رسمی جمهوری سومالیلند را به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت» اعلام کرد و تلآویو را به تنها حامیای تبدیل کرد که این منطقه جداییطلب را به رسمیت میشناسد.
این اقدام اسرائیل با مخالفت گسترده منطقهای، به ویژه از سوی اتحادیه عرب، مواجه شد که آن را اقدامی غیرقانونی و «تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی» دانست و تأکید کرد که این اقدام نشان دهنده «تمایل تل آویو برای دستیابی به دستور کارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی است که قاطعانه رد میشوند».
سومالی همچنین بر تعهد مطلق و غیرقابل مذاکره خود به حاکمیت، وحدت ملی و تمامیت ارضی خود تأکید کرد و «رد قاطع گام غیرقانونی اسرائیل در به رسمیت شناختن منطقه شمال سومالی» را اعلام نمود.
....................
پایان پیام
نظر شما