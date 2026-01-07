به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ورود غیرقانونی «گیدئو ساعر» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به منطقه سومالی‌لند را به عنوان نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشور سومالی دانست و آن را محکوم کرد.

«اسماعیل بقائی» با اشاره به تاکید جامعه بین‌المللی بر لزوم احترام به یکپارچگی سرزمینی و حاکمیت ملی سومالی به عنوان کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد، اقدامات رژیم صهیونیستی در راستای تجزیه سومالی را بدعتی خطرناک در روابط بین‌الملل و ضربه مهلک به بنیان‌های حقوقی و هنجاری ملل متحد توصیف کرد و بر ضرورت همکاری جامعه جهانی و کشورهای اسلامی و آفریقایی برای جلوگیری از تضعیف حاکمیت ملی سومالی تاکید کرد.

رژیم صهیونیستی چندی پیش سومال‌لند را به‌عنوان کشور مستقل به‌رسمیت شناخت که با واکنش منفی اکثر کشورهای جهان روبرو شد.

