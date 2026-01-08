به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفر «گدعون ساعر» وزیر خارجه اسرائیل به ایالت خودمختار و جداشده «سومالی‌لند» سنگ بنای یک پروژه راهبردی گسترده است که تل‌آویو از طریق آن می‌کوشد این نهاد که هنوز به رسمیت شناخته نشده، از حالت انزوا خارج کرده و به یک شریک منطقه‌ای فعال تبدیل کند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این اقدام به اسرائیل موقعیتی پیشرفته در رقابت بر سر مسیرهای حیاتی دریایی بین دریای سرخ و خلیج عدن می‌دهد و حضورش را در منطقه‌ای که رقابت‌های متعدد منطقه‌ای و بین‌المللی در آن جریان دارد، تقویت می‌کند. اسرائیل این حرکت را فرصتی ژئوپلیتیکی نادر می‌داند که می‌تواند یک واقعیت امنیتی، سیاسی و لجستیکی جدید را در یکی از حساس‌ترین و استراتژیک‌ترین مناطق جهان، ایجاد کند.

این سفر تقریباً دو هفته پس از اعلام رسمی اسرائیل درباره به رسمیت شناختن «سومالی‌لند» انجام شد. در این مدت، تل‌آویو واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نسبت به اقدام خود را با دقت زیر نظر داشت و دریافت که مخالفت‌ها نسبتاً ضعیف‌تر از حد انتظار بوده‌اند؛ این امر حس اسرائیل را مبنی بر صحت تصمیمش تقویت کرد و تصمیم‌گیرندگان را قانع ساخت که می‌توانند مسیر تقویت روابط با سومالی‌لند و افزایش همکاری‌ها را دنبال کنند.

دلایل مهم این اقدام اسرائیل عبارتند از:

نیاز به امنیت و حضور مستقیم در مسیرهای حیاتی

– جنگ دو سال اخیر اسرائیل نشان داد که نمی‌توان تنها به حمایت بین‌المللی برای محافظت از مسیرهای حیاتی اتکا کرد. حضور در سومالی‌لند امکان دسترسی مستقیم به ورودی دریای سرخ و ایجاد حضور امنیتی و دیپلماتیک دائمی را فراهم می‌کند. افزایش قدرت بازدارندگی و آماده‌باش نظامی

– موقعیت ژئوپلیتیک سومالی‌لند امکان نظارت بر مسیرهای دریایی و حرکت دشمنان را فراهم کرده و قابلیت جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر را تقویت می‌کند. توسعه همکاری‌ها با امارات و محور تطبیعی

– امارات در این منطقه، به ویژه در توسعه بندر بربره سرمایه‌گذاری کرده و اسرائیل با به رسمیت شناختن این ایالت، زمینه حضور امنیتی و نظامی مشترک با امارات را فراهم می‌کند. مزیت دیپلماتیک پیش از دیگر کشورها

– اسرائیل اولین کشور عضو سازمان ملل است که سومالی‌لند را به رسمیت شناخته و این امر به نفوذ دیپلماتیک پیشرفته آن کمک می‌کند و می‌تواند سایر کشورها را به پیروی ترغیب کند. تبدیل اعلامیه به شراکت عملی

– سفر ساعر اولین بازدید رسمی پس از اعلام به رسمیت شناختن بود و نشان‌دهنده قصد اسرائیل برای ایجاد سفارت و امضای توافق‌های امنیتی، اقتصادی و تکنولوژیک در سومالی‌لند است. همچنین اسرائیل اجازه استفاده از مناطق مشخصی برای اهداف نظامی، از جمله ایجاد تاسیسات دفاعی و اطلاعاتی و حضور نظامی دائمی را دریافت کرده است

