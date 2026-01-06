به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _علیرضا قزوه، دبیر شورای زبان و ادبیات فارسی رسانه ملی در شب شعر و موسیقی مقاومت «ملت حسین» در سخنانی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده شاعران و ادبیات مقاومت در شرایط کنونی کشور، گفت: این شب‌ها و روزها، زمان خانه‌نشینی و انفعال نیست. به‌نظر من، نه‌تنها باید هر شب محفلی برگزار شود، بلکه باید محفل‌هایی شکل بگیرد. ما برای چنین روزهایی «ادبیات مقاومت» داریم.



او با اشاره به جایگاه بی‌بدیل ادبیات مقاومت ایران تصریح کرد: هیچ کشوری در جهان نمی‌تواند ادعا کند به اندازه ایران ادبیات مقاومت تولید کرده است. فقط آنچه در حوزه هنری تولید شده، بیش از ده هزار عنوان کتاب است؛ در حالی که پیش از دفاع مقدس هشت‌ساله، اساساً چنین ادبیاتی وجود نداشت. این ادبیات امروز باید به داد ما برسد، اما متأسفانه استفاده درستی از آن نمی‌کنیم.



قزوه با انتقاد از کم‌کاری برخی شاعران در مواجهه با وقایع روز افزود: به بسیاری از دوستان شاعر پیام دادم و پرسیدم برای اتفاقات اخیر چه شعری گفته‌اند. از میان ده نفری که پیام دادم، تنها یک نفر شعر گفته بود. بقیه یا گفتند «ان‌شاءالله می‌گوییم» یا گفتند «شرمنده». من واقعاً نمی‌فهمم این یعنی چه.



وی خطاب به شاعران گفت: هر کدام از شما یک کتاب شعر هستید و امروز می‌توانید در فضای مجازی حرفتان را بزنید. این همه شعر خوب گفته‌اید؛ برای حاج قاسم، برای انقلاب، برای امام، برای ایران. لازم نیست حتماً کسی را هجو کنیم. حتی اگر قرار است درباره پهلوی صحبت شود، برخی دوستان می‌گویند اصلاً ارزش ندارد که نامش وارد شعر شود. اما مسئله این است که عده‌ای این همه سرمایه فرهنگی را کنار می‌زنند و متوجه نیستند چه می‌کنند.



قزوه با اشاره به ضعف آگاهی تاریخی در جامعه گفت: شخصی در فضای مجازی ادعا می‌کرد از نسل سردار اسعد است، اما نمی‌دانست سردار اسعد را چه کسی کشته است. در حالی که مردم لر اگر کسی از آن‌ها به ناحق کشته شود، تا گرفتن انتقام رهایش نمی‌کنند. اما امروز بعضی حتی نمی‌دانند سردار اسعد به‌دست پهلوی کشته شده است. این یعنی فاجعه اطلاع‌رسانی.



وی ادامه داد: امروز خیلی‌ها به خیابان می‌آیند و ما به آن‌ها اطلاع نمی‌دهیم، حرف نمی‌زنیم، روشنگری نمی‌کنیم. در حالی که شما شاعر هستید و شعر دارید. این ادبیات باید امروز خرج شود. در برابر تهاجم و تبلیغات دشمن، باید هر شب اتاق فکر و اتاق جنگ فرهنگی داشته باشیم؛ اما متأسفانه نداریم.

قزوه با بیان اینکه شاعران در تاریخ همواره پیشرو بوده‌اند، گفت: در همه دوره‌ها فقط شاعران بودند که خط‌شکن بودند، حرف زدند و مسیر انقلاب‌ها را جلو بردند. امروز هم می‌توانند این کار را بکنند. انتظار زیادی نیست اگر بخواهیم شاعران در این فضا پررنگ‌تر حضور داشته باشند.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری عملی از شعر افزود: باید از سروده‌های شاعران، تولیدات مناسب فضای مجازی بسازیم؛ ترانه، کلیپ، محتوا. این همه شعر هست، اما نمی‌آییم آن‌ها را تولید و منتشر کنیم.

قزوه با اشاره به جسارت ترامپ درباره شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: شش سال از شهادت حاج قاسم گذشته و ترامپ می‌گوید «سلیمانی کو؟». اگر ما پاسخ درخوری داده بودیم، اگر انتقام در شأن او گرفته بودیم، جرأت این حرف‌ها را نداشت.

وی با اشاره به داستان سیاوش در شاهنامه افزود: برای سیاوش، ایرانیان چند نفر را کشتند، افراسیاب را به ذلت نشاندند. حاج قاسم از سیاوش هم بالاتر بود. ما نباید اجازه می‌دادیم چنین تمسخری اتفاق بیفتد. سیاستمداران ما زبان دشمن را بلد نیستند؛ این شاعران بودند که نباید می‌گذاشتند.

قزوه با انتقاد از سکوت در برابر فساد گفت: ادبیات مقاومت این نیست که فقط نام امام حسین(ع) را ببریم و تمام. ما نباید می‌گذاشتیم فلان آقازاده هر کاری دلش خواست بکند و سکوت کنیم. به این وضعیت رسیدیم چون اعتراض نکردیم، نسخه درست نپیچیدیم و میدان را خالی کردیم.

وی ادامه داد: امروز هم باز به بچه‌ها می‌گویند سکوت کنید، کم حرف بزنید. این نگاه اشتباه است. میدان را باید پس گرفت.

دبیر شورای زبان و ادبیات فارسی رسانه ملی در پایان گفت: ادبیات تند دشمن، پاسخ تند می‌طلبد. وقتی دشمن بی‌ادبی می‌کند، باید کسی محکم پاسخ بدهد. بیش از یک سال است کتاب «ترامپ‌کُشی» را نوشته‌ام، اما هنوز چاپ نشده است.

