بسم الله الرحمن الرحیم
قیام خونین ۱۹ دی مردم قم، نقطه عطف مهمی در جریان نهضت اسلامی مردم ایران است که از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ آغاز شد و این خیزش غیرتمندانه و مؤمنانه در حمایت از مرجعیت دینی شیعه؛ امام خمینی (قدس سره)، روند به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی را سرعت بخشید.
این قیام که با هوشیاری و بصیرت مردم قم آغاز شد؛ همچنان در مسیر تاریخ حماسههای ملت، از درخشان ترین روزهاست و لازم است درس های یوم الله ۱۹ دی بیش از پیش مورد توجه و تبیین قرار گیرد.
تلاشهای نظام سلطه و زورگویان جهانی برای تغییر هویت «دینی، تاریخی و فرهنگی»، ملت ایران ما را به صیانت از ارزشهای دینی و میهنی فرا میخواند و در این راستا گرامیداشت ایام الله و روزهای حماسهسازی ملت، یک ضرورت دائمی است.
ملت ایران گرچه هجمه نظامی، فشار اقتصادی و فشار تبلیغی – رسانهای دشمنان را با بصیرت و استقامتِ مثالزدنی خود ناکام گذاشته است؛ اما آتش این فتنهها هنوز خاموش نشده و میدان جنگ هویتی ما با استکبار، همچنان برقرار است.
تسلیمناپذیری، ظلم ستیزی و حمایت از مظلومان، عدالت خواهی و همچنین هویت دینی و ایمانی مردم ایران که برگرفته از مکتب حضرت سیدالشهداء است، در سبک زندگی ملت ما جاری است و ایران قوی با پایبندی به این ارزشها همچنان پرچمدار مقاومت و عزت خواهد بود.
تبیین درسهای قیام ۱۹ دی باید همراه با حمله به نقاط ضعف دشمن و مواجهه با شبهه افکنیهای دستگاه تبلیغاتیاش باشد. حوزه علمیه و روحانیت که نقش بیبدیلی در قیام ۱۹ دی داشتند، امروز نیز همچون گذشته با احساس تکلیف، خط شکنی و مجاهدت و فداکاری در میدان ترویج معارف انقلاب اسلامی و مفاهیم بلند اندیشه امام خمینی (قدس سره) و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، حضور دارند و به مقابله با توطئههای دشمنان ادامه میدهند. امید است در سایه تفضلات حضرت حق و هدایتهای داهیانه رهبر معظم انقلاب امام خامنهای (مدظله العالی)، این ملت تحقق وعده ظهور خورشید مهدوی را شاهد بوده و در راه پر عزت انقلاب اسلامی مستدام و پایدار باشند.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر پایبندی به آرمانهای امام راحل (قدس سره) و ضمن تجدید بیعت با مقام عظیم الشأن ولایت از همه مسئولین و مدیران میخواهد در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی، یک دل و همراه باشند و در خدمت رسانی بیمنت و مجاهدت آمیز به مردم شریف ایران التزام داشته باشند. مشکلات معیشتی و اقتصادی گرچه هیچگاه ملت را از نظام اسلامی جدا نکرده و نخواهد کرد؛ اما با توجه به تلاشهای دشمنان در موج سواری و سوء استفاده از ضعفها، ضرورت دارد مناسبات اقتصادی با مردمداری و تدبیر همراه باشد. این ملت شایسته بهترین هاست و إنشاءالله مسئولان، قدردان این ملت شریف باشند.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
