رئیس شورای انتقالی جنوب یمن تحت حمایت امارات، به مکانی نامعلوم گریخت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس بیانیه رسمی عربستان سعودی، «عیدروس الزبیدی» رئیس شورای انتقالی جنوب یمن، در حالی که قرار بود راهی ریاض شود، به مقصدی نامعلوم متواری شده و اعضای این شورا را در بلاتکلیفی رها کرده است.

در همین زمینه الجزیره گزارش داد: سرلشکر عربستانی ترکی المالکی سخنگوی نیروهای موسوم به «ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن»، اعلام کرد: در ۴ ژانویه ۲۰۲۶، فرماندهی نیروهای ائتلاف به عیدروس الزبیدی اطلاع داد که ظرف ۴۸ ساعت به پادشاهی عربستان سعودی بیاید تا با رشاد العلیمی رئیس شورای ریاستی یمن (تحت حمایت عربستان)، و فرماندهی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در مورد دلایل تشدید اوضاع و حمله نیروهای شورای انتقالی جنوب به استان‌های حضرموت و المهره گفتگو کند.

المالکی افزود که الزبیدی رئیس شورای انتقالی جنوب یمن، در ۶ ژانویه ورود خود را به عربستان سعودی اطلاع داد و هیئت به سمت فرودگاه حرکت کرد، اما پرواز هواپیمایی خطوط یمن که حامل آنها بود بیش از سه ساعت به تأخیر افتاد.

در همین حال، شورای ریاستی یمن اطلاعاتی دریافت کردند مبنی بر اینکه عیدروس الزبیدی حدود نیمه شب نیروی بزرگی شامل خودروهای زرهی، خودروهای جنگی، سلاح‌های سنگین و سبک و مهمات را از اردوگاه‌های حدید و الصویلح به سمت استان الضالع بسیج کرده است.

به گزارش اسکای نیوز، طبق بیانیه رسمی عربستان، وی بدون اطلاع‌رسانی به سایر اعضا و رهبران شورای انتقالی، صحنه را ترک کرده است در حالی که قرار بود برای شرکت در کنفرانسی که عربستان درباره مسائل یمن فراخوان داده بود، به این کشور سفر کند.

از سوی دیگر، رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاستی یمن (تحت حمایت عربستان)، با صدور حکمی رسمی عضویت «عیدروس الزبیدی» رئیس شورای انتقالی جنوب یمن (تحت حمایت امارات)، را در این شورا لغو و او را به اتهام «خیانت بزرگ» و اقدام علیه امنیت ملی به دادستان کل معرفی کرد.

مطابق این حکم ، الزبیدی به سوءاستفاده از تحولات جنوب یمن برای ارتکاب نقض فاحش حقوق غیرنظامیان، آسیب به جایگاه سیاسی و اقتصادی کشور و اخلال در تلاش‌های دولت برای مقابله با کودتا و شورش متهم شده است.

همزمان با اعلام برکناری الزبیدی رئیس شورای انتقالی جنوب یمن و گریختن او به مکانی نامعلوم و این که وی نیروهایی را برای گسیل به استان ضالع یمن بسیج کرده است، منابع خبری بامداد امروز گزارش دادند که نیروی هوایی عربستان سعودی مناطقی از استان ضالع در جنوب یمن متعلق به شورای انتقالی جنوب را بمباران کرد.

رسانه‌های یمنی گزارش دادند: جنگنده‌های نیروی هوایی عربستان اردوگاه «الزند» متعلق به شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات را در بخش زُبید استان ضالع بمباران کردند.

شبکه المیادین نیز گزارش داد: عربستان در ۶ نوبت بخش زبید را بمباران کرده است.

در این بمباران، سلاح و تجهیزات منتقل شده از عدن به این منطقه هدف قرار گرفته که انفجارهای شدیدی را در پی داشته است.

در همین زمینه عربستان سعودی اعلام کرد که حمله پیش‌دستانه را علیه نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب در استان ضالع انجام داده است.

