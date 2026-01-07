جزئیاتی از جلسه غیرعلنی مجلس؛ تصمیمات درباره اقتصاد و معیشت مردم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در خصوص جلسه غیرعلنی امروز مجلس گفت: جلسه ما از رأس ساعت ۸:۵ تا اکنون ادامه داشت و موضوعات مربوط به کالابرگ و مسائل اقتصادی در ابعاد مختلف بررسی شد.

عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص این جلسه از تکلیف به بانک‌های کشاورزی و صنعت و معدن برای حمایت از تولیدکنندگان و واردکنندگان و تلاش برای بازگشت ارز ناشی از صادرات در جلسه غیرعلنی مجلس خبر داد.

وی افزود: با توجه به دغدغه‌هایی که مردم نسبت به بسته سیاستی اخیر در بازار داشتند، به صورت مفصل این موارد بحث و گفتگو شد و تاکید مجلس بر این بود که نباید اجرایی یک سیاست موجب به هم ریختگی قیمت‌ها شود. یعنی الزامات سیاستی که توسط دولت اجرا شده حتماً باید دیده شود تا ما شاهد نظارت جدی بر بازار و تلاش برای تأمین کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم در بازار باشیم.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حفظ قدرت خرید خانوار مورد بحث قرار گرفت. یعنی آنچه که متاثر از این سیاست و انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره در قالب کالا برگ خانوار شده، این عدد نباید عدد ثابتی باشد و همواره متناسب با بازار، ارز ترجیحی مورد نیاز خانوار برای کالا برگ افزایش پیدا کند.

