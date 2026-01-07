  1. صفحه اصلی
مؤسسهٔ المهدی انگلیس: ۲۰۲۵ سال باشکوه علمی و پژوهشی بود/گزیده‌ای از فعالیت‌ها به‌روایت تصویر

۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۱
مؤسسه مطالعات امام مهدی(عج) (AMI) در بیرمنگام انگلیس با مرور دستاوردهای پژوهشی، آموزشی و بین‌الادیانی و همچنین گفت‌وگوهای علمی خود در سال گذشته، از یک سال پربار در عرصه تعاملات علمی و فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسه مطالعات المهدی (عج) (AMI) در شهر بیرمنگام انگلیس، در پیام پایانی سال خود، از یک سال پرنشاط و پربار در حوزه‌های پژوهشی، گفت‌وگوهای علمی و مشارکت‌های اجتماعی یاد کرده است. این مؤسسه اعلام کرد که در طول سال گذشته میزبان کنفرانس‌های بین‌المللی، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های آموزشی متعددی بوده است.

در میان دستاوردهای امسال، آغاز رسمی برنامه «اسلام و خودسازی» (ISDP)، گسترش تعاملات بین‌الادیانی، و حضور اعضای هیئت علمی در کنفرانس‌های جهانی از مهم‌ترین نقاط عطف اعلام شد. همچنین، AMI از اهدای نسخه‌ای ارزشمند از «مصحف مشهد» ـ یکی از کهن‌ترین نسخه‌های قرآن مربوط به قرن نخست هجری ـ توسط دکتر مرتضی کریمی‌نیا به کتابخانه این مرکز خبر داد.

در پایان این بیانیه، مسئولان مؤسسه ضمن قدردانی از تمامی پژوهشگران و همکاری‌های علمی، برای جامعه علمی و فرهنگی جهان سالی نو، سرشار از موفقیت و شکوفایی آرزو کردند.

