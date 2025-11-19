به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسه دینی حجةالعصر سوسایتی تانزانیا اعلام کرد که همچون سالهای گذشته، دانشآموزان مدارس وابسته به این مجموعه در آزمون پایانی سال تحصیلی شرکت کردند.
بنابر اعلام مسئولان مؤسسه، آزمونها در پنج عنوان اصلی قرآن، فقه، تاریخ، اخلاق و عقائد برگزار شده و دانشآموزان از تمامی مدارس زیرمجموعه در آن حضور داشتند.
مدارس شرکتکننده در این دوره از امتحانات عبارت از مدرسه مصطفی(ص) در بونغو، مدرسه امام علی(ع) در وکیندو، مدرسه فاطمهالزهرا(س) در غومبورونی، مدرسه امام حسن(ع) در مندیلا، مدرسه امام حسین(ع) در کبیتی، مدرسه امام زینالعابدین(ع) در مزیزی، مدرسه امام محمدباقر(ع) در اتیتی، مدرسه امام صادق(ع) در رونغونغو، مدرسه امام کاظم(ع) در مبویرا، مدرسه امام رضا(ع) در اکویریری، مدرسه امام جواد(ع) در نیاکورو و مدرسه امام نقی(ع) در کمبوزی است.
مسئولان مؤسسه حجةالعصر سوسایتی بر ادامه برنامههای آموزشی و برگزاری منظم آزمونهای سالانه برای ارتقای سطح علمی و دینی دانشآموزان تأکید کردند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما