  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

کالج اسلامی لندن؛ فراخوان ارسال مقاله برای کنفرانس مطالعات شیعی

۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۱
کد مطلب: 1758215
کالج اسلامی لندن؛ فراخوان ارسال مقاله برای کنفرانس مطالعات شیعی

کالج اسلامی لندن فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس سالانه مطالعات شیعی با موضوع ویژه «تفسیر قرآن: گذشته و حال» را منتشر کرد؛ شرکت در کنفرانس به‌صورت حضوری و آنلاین امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کالج اسلامی لندن فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس سالانه مطالعات شیعی را اعلام کرد. این کنفرانس به‌صورت حضوری در کالج اسلامی لندن و همچنین به شکل آنلاین برگزار می‌شود و از پژوهشگران و علاقه‌مندان دعوت می‌کند مقالات خود را در هر جنبه‌ای از مطالعات شیعی، از جمله الهیات، فلسفه، عرفان، حقوق و فقه، مسائل معاصر، تاریخ، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، هنر، ادبیات، حوزه علمیه، آیین‌های مذهبی و مطالعات بین ادیان/درون ادیان ارائه دهند.

موضوع ویژه امسال «تفسیر قرآن: گذشته و حال» است و محورهای آن شامل تاریخ و تدوین قرآن، نسخه‌های خطی، ترجمه‌های کلاسیک و مدرن قرآن و هر موضوع مرتبط با مطالعات قرآن اعلام شده است. مقالات منتخب پس از داوری علمی ارائه خواهند شد و شرکت‌کنندگان فرصت ارائه یافته‌های پژوهشی خود در پنل‌های تخصصی و گفت‌وگوهای علمی را خواهند داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله می‌توانید به لینک ارجاع داده شده مراجعه کنید؛ مهلت ارسال چکیده تا ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ اعلام شده است.

............

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha