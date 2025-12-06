کالج اسلامی لندن؛ فراخوان ارسال مقاله برای کنفرانس مطالعات شیعی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کالج اسلامی لندن فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس سالانه مطالعات شیعی را اعلام کرد. این کنفرانس به‌صورت حضوری در کالج اسلامی لندن و همچنین به شکل آنلاین برگزار می‌شود و از پژوهشگران و علاقه‌مندان دعوت می‌کند مقالات خود را در هر جنبه‌ای از مطالعات شیعی، از جمله الهیات، فلسفه، عرفان، حقوق و فقه، مسائل معاصر، تاریخ، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، هنر، ادبیات، حوزه علمیه، آیین‌های مذهبی و مطالعات بین ادیان/درون ادیان ارائه دهند.

موضوع ویژه امسال «تفسیر قرآن: گذشته و حال» است و محورهای آن شامل تاریخ و تدوین قرآن، نسخه‌های خطی، ترجمه‌های کلاسیک و مدرن قرآن و هر موضوع مرتبط با مطالعات قرآن اعلام شده است. مقالات منتخب پس از داوری علمی ارائه خواهند شد و شرکت‌کنندگان فرصت ارائه یافته‌های پژوهشی خود در پنل‌های تخصصی و گفت‌وگوهای علمی را خواهند داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله می‌توانید به لینک ارجاع داده شده مراجعه کنید؛ مهلت ارسال چکیده تا ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ اعلام شده است.

