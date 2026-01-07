انتشار ترجمۀ انگلیسی کتاب »زندگی حضرت زینب‌(س)« توسط مرکز پژوهش و مطالعات اسلامی آستان قدس حسینی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن سالروز رحلت حضرت زینب کبری (س)، ترجمه انگلیسی کتاب «زندگی حضرت زینب کبری (س) از تولد تا وفات» تألیف حجت‌الاسلام سید محمدکاظم قزوینی، به قلم زهرا علی سید به پایان رسید. این کتاب ارزشمند به‌زودی توسط مرکز پژوهش و مطالعات اسلامی آستان مقدس امام حسین (ع) چاپ و منتشر خواهد شد. اثر یادشده به بررسی ابعاد تاریخی، اخلاقی و معنوی زندگی بانوی صبر و شجاعت پرداخته و از منابع معتبر شیعی بهره گرفته است.

در پی اتمام این پروژه، زهرا علی سید، مترجم اثر به انگلیسی، اظهار داشت: به پایان رساندن این ترجمه در ایام منسوب به حضرت زینب (س)، برایم معنایی ژرف دارد. این تنها آغاز راهی است برای آموختن از زندگی ایشان و تلاش برای گام نهادن در مسیر آن بانوی بزرگوار. الحمدلله، مایه افتخار من است که این اثر به همت آستان مقدس امام حسین (ع) منتشر خواهد شد.»

