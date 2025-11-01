به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مشاور معاون امور بین‌الملل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در وبینار «حضرت زینب کبری(س)، اسوه زنان مقاومت» با تبریک ایام میلاد با سعادت حضرت زینب کبری(س)، به تبیین ابعاد شخصیتی و ویژگی‌های برجسته آن بانوی بزرگ اسلام پرداخت.

خانم ایران رکن‌آبادی با اشاره به اینکه حضرت زینب کبری(س) «عقیله بنی‌هاشم» و «قهرمان کربلا» هستند، اظهار داشت: حضرت زینب(س) دارای مجموعه‌ای از صفات برجسته همچون شجاعت، صبر، خردورزی، علم، حیا و استقامت بوده‌اند که هر یک از این ویژگی‌ها می‌تواند موضوع تأمل و پژوهش عمیق قرار گیرد.

رکن‌آبادی با بیان اینکه خردمندی و عقلانیت حضرت زینب(س) موجب شد تا در سخت‌ترین شرایط تاریخی بهترین تصمیم‌ها را اتخاذ کنند، افزود: لقب «عقیله بنی‌هاشم» به دلیل عقل و تدبیر والای ایشان به آن حضرت نسبت داده شده است.

وی گفت: «حضرت زینب(س) می‌دانستند در هر موقعیت چگونه سخن بگویند و چگونه عمل کنند؛ از مجلس ابن زیاد تا دربار یزید، ایشان با شجاعت و حکمت به دفاع از حقیقت پرداختند و چهره ستم را آشکار ساختند.»

مشاور معاون امور بین‌الملل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) همچنین خاطرنشان کرد: حضرت زینب(س) نه‌تنها در عرصه سیاسی و اجتماعی، بلکه در عرصه علمی و فرهنگی نیز فعال بودند؛ به‌گونه‌ای که در مسجد کوفه درس تفسیر قرآن برگزار می‌کردند و مردان و زنان بسیاری از محضر ایشان بهره می‌بردند.

رکن‌آبادی در ادامه با اشاره به جایگاه حضرت زینب(س) به عنوان الگوی زنان مقاومت تأکید کرد: «زن مقاوم امروز، پیرو حقیقی حضرت زینب(س) است؛ زنی که در عین صبر بر مصائب، رضایت به تقدیر الهی دارد، در مسیر علم و بصیرت گام برمی‌دارد و نسل آینده را برای ادامه راه الهی تربیت می‌کند.»

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در فرصت‌های آینده، ابعاد بیشتری از شخصیت و سیره حضرت زینب کبری(س) از منابع اصیل اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و با دعا برای پیروزی جبهه مقاومت سخنان خود را به پایان رساند.

................................

پایان پیام/ 167