‌جمال خدا در خون شهیدان غزه؛ پیام حضرت زینب از کربلا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجاه‌وششمین همایش سالانه سازمان دانشجویی اصغریه پاکستان با عنوان «وحدت امت، دفاع از اسلام» در شهر «بهت‌شاه» برگزار شد. در مراسم پایانی این همایش که به مناسبت روز حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها برگزار شد، علامه مقصود علی دومکی، عضو شورای سرپرستی سازمان دانشجویی اصغریه و مسئول استانی مجلس وحدت مسلمین در ایالت سند، سخنرانی کرد.

زینب کبری(س)، زینت علی(ع) و فاطمه(س)

علامه دومکی در این مراسم گفت: زینت عالم هستی حضرت علی علیه‌السلام و بانوی بهشت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها هستند و زینت این دو بزرگوار، حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیهاست. پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله ایشان را زینت پدرش علی علیه‌السلام نامید و نام مبارک «زینب» را برای ایشان برگزید.

وی افزود: حضرت زینب سلام‌الله‌علیها دارای مقام «عالِم غیر معلمّه» بود و علوم الهی را مستقیماً از خالق دریافت کرد. ایشان در واقعه کربلا، تفسیر عرفانی و الهی از این حادثه ارائه داد و با استناد به آیات قرآن کریم، یزید و ابن زیاد را به چالش کشیده و رسوا کرد.

غزه، کربلای امروز؛ عاشقان خدا در برابر یزید زمان

علامه دومکی با اشاره به وضعیت کنونی غزه گفت: حضرت زینب سلام‌الله‌علیها الگوی اهل حق در همه دوران‌ها است. امروز، غزه کربلای عصر حاضر می‌باشد؛ جایی که عاشقان خدا از یمن، لبنان، ایران و فلسطین در برابر یزید و ابن زیاد زمان یعنی آمریکا و اسرائیل ایستاده‌اند.

وی تأکید کرد: غزه نیازمند تفسیر زینبی و قرآنی است. تفسیر جنایات غزه که توسط ترامپ، بن‌سلمان و... ارائه می‌شود، تفسیر شیطانی و کاملاً نادرست است. پیروز این معرکه اسرائیل نیست، بلکه غزه است.

آیت‌الله خامنه‌ای، مفسر قرآنی سانحه غزه

علامه دومکی افزود: در دوران کنونی، کسی که تفسیر صحیح قرآنی از سانحه غزه ارائه کرده، مفسر بزرگ مکتب اهل‌بیت(ع)، ولی امر مسلمین آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای است. ایشان با صراحت اعلام کردند که غزه و فلسطین پیروز هستند و ذلت و رسوایی نصیب اسرائیل، نیتانیاهو و ترامپ شده است.

جمال خدا در خون شهیدان غزه

وی در پایان با اشاره به سخن حضرت زینب سلام‌الله‌علیها در دربار ابن زیاد که فرمود: «من در کربلا جمال خدا را دیدم»، گفت: امروز نیز کربلایی‌ها در غزه و در شهادت دردناک شهیدان امت، جمال خدا را مشاهده می‌کنند. اهل حق و عاشقان خدا، در خون شهیدان مظلوم غزه، جمال الهی را می‌بینند.

