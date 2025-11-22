صدور حکم اعدام ۱۷ جاسوس آمریکا، اسرائیل و سعودی در یمن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه کیفری ویژه در شهر صنعاء پایتخت یمن، حکم اعدام ۱۷ نفر را پس از محکومیت آنها به اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی، ایالات متحده و اسرائیل صادر کرد.

این احکام همچنین شامل زندانی شدن دو متهم دیگر به مدت‌هایی بین سه تا ده سال بود، در حالی که دادگاه دو نفر را نیز تبرئه کرد. این احکام در پایان محاکمه‌ای صادر شد که سریع توصیف شده و از ۹ نوامبر آغاز شد و دادگاه در دهمین جلسه خود رأی نهایی را اعلام کرد.

خبرگزاری رسمی یمن «سبأ» گزارش داد که دادگاه، محکومان را به اعدام تعزیری با شلیک گلوله تا مرگ محکوم کرده و مقرر کرده است که این حکم در مکان عمومی اجرا شود تا برای خود آنها و جامعه جنبه بازدارندگی داشته باشد.

شبکه تلویزیونی «المسیره» یمن نیز اعترافات شماری از محکومان را پخش کرد و آنها را اعضای یک شبکه جاسوسی چندلایه وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی عربستان، آمریکا و موساد اسرائیل که از داخل خاک عربستان اداره می‌شد، توصیف کرد.

پیش‌تر و در تاریخ ۸ نوامبر، وزارت کشور یمن اعلام کرده بود که در یک عملیات امنیتی ویژه موفق شده است اتاق عملیات مشترکی را که میان سرویس اطلاعاتی آمریکا، موساد اسرائیل و دستگاه اطلاعاتی عربستان فعالیت می‌کرد، شناسایی و اعضای آن را دستگیر کند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای توضیح داد که نیروهای امنیتی یمن موفق شدند شبکه‌ای را که زیر نظر این اتاق عملیات مشترک فعالیت می‌کرد شناسایی کنند. به گفته این وزارتخانه، اتاق عملیات مشترک از داخل خاک عربستان اداره می‌شد و مأموریت داشت چندین هسته کوچک و مستقل از یکدیگر را تشکیل دهد که همگی با همان اتاق عملیات در ارتباط بودند.

وزارت کشور یمن افزود که این اتاق عملیات، تجهیزات و ابزارهای پیشرفته جاسوسی را برای انجام مأموریت‌های رصد و جمع‌آوری اطلاعات در اختیار شبکه قرار داده بود.

این بیانیه تصریح کرد که اعضای این هسته‌ها آموزش‌هایی درباره نحوه استفاده از تجهیزات، نوشتن گزارش‌ها، ارسال مختصات، روش‌های استتار و مخفی‌کاری دریافت کرده بودند.

وزارت کشور یمن همچنین تأکید کرد که اعضای این شبکه‌های اطلاعاتی توسط افسران آمریکایی، اسرائیلی و سعودی و در داخل خاک عربستان آموزش دیده‌اند.

بر اساس بیانیه وزارت کشور یمن، این شبکه‌های جاسوسی اقدام به رصد زیرساخت‌های یمن، تلاش برای شناسایی ساختارهای نظامی و امنیتی، مکان‌های تولید تجهیزات نظامی و نقاط پرتاب موشک‌ها و پهپادها کرده‌اند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸