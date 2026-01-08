قتل زن ۳۷ ساله بر اثر تیراندازی پلیس آمریکا/ تیراندازی مقابل کلیسایی در آمریکا با بیش از ۱۰ کشته و زخمی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روز گذشته در جریان عملیات مقابله با مهاجرت از سوی پلیس آمریکا، یک نفر در تیراندازی پلیس آمریکا کشته شد، اقدامی که دونالد ترامپ نیز از کشته شدن این زن توسط پلیس حمایت کرد.
ماجرا از آنجایی شروع شد که یک راننده خودرو روز چهارشنبه در شهر مینیاپولیس آمریکا بر اثر شلیک گلوله از سوی یکی از مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) جان خود را از دست داد؛ عملیاتی که در چارچوب سیاستهای دولت دونالد ترامپ برای تشدید اقدامات مهاجرتی در شهرهای بزرگ انجام میشود.
این حادثه، بنا بر گزارش رسانههای آمریکایی، موجی از انتقادها و جدلهای شدید را درباره استفاده بیملاحظه از قوه قهریه از سوی پلیس آمریکا برانگیخته است.
مقامات دولت فدرال آمریکا اعلام کردند که تیراندازی با انگیزه دفاع از خود صورت گرفته است، اما شهردار مینیاپولیس این حادثه را «بیپروا و غیرضروری» خواند و آن را نشانهای از تشدید خطرناک شیوههای اجرای عملیات مهاجرتی دانست.
این رویداد تازهترین تحول در سلسله عملیاتهای اجرای قوانین مهاجرتی دولت ترامپ از سال ۲۰۲۴ و بیانگر اقدام تنش زای بیسابقه است؛ بهگونهای که این حادثه پنجمین مورد از قتلهای مرتبط با عملیات مربوط به مهاجرت در چند ایالت آمریکا طی دوره اخیر است.
حمایت دونالد ترامپ از قتل یک مهاجر
رئیسجمهور آمریکا در این باره اعلام کرد افسر پلیسی که به یک زن در ایالت مینهسوتا شلیک کرده است، در حال دفاع از خود بوده است.
وی ادعا کرد: علت وقوع این حوادث آن است که «چپ افراطی» به صورت روزانه افسران مهاجرت و نیروهای امنیتی را تهدید کرده و مورد حمله و هدف قرار میدهد.
ترامپ با حمایت تمام قد از کشتار مهاجران، مدعی شد: باید از افسران مجری قانون در برابر این جنبش چپ افراطی که خشونت و نفرت را ترویج میکند، حمایت و از آنها محافظت کنیم.
رئیسجمهور آمریکا همچنین گفت: بودجه نظامی آمریکا در سال آینده باید یک تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار و نه فقط یک تریلیون دلار باشد.
ترامپ در ادامه گفت: برای منافع آمریکا در این شرایط سخت و خطرناک، بودجه ارتش ما برای سال ۲۰۲۷ نباید یک تریلیون دلار باشد، بلکه باید به یک و نیم تریلیون دلار برسد.
وی در ادامه گفت: این مسأله به ما امکان میدهد که یک ارتش ایده آل را که همواره خواهان آن بودیم، بسازیم و امنیت ما را در برابر هر دشمنی تضمین کند.
ترامپ بار دیگر به دست آورد سازی روی آورد و به اعمال تعرفههای گمرکی بر کشورهای دیگر اشاره کرد و مدعی شد: اگر درآمدهای عظیمی نبود که از محل تعرفههای گمرکی بر کشورهای دیگر بهدست میآید، بودجه را همان یک تریلیون دلار نگه میداشتم.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه ادعای خود افزود: بهواسطه تعرفههای گمرکی اکنون میتوانیم نیروی نظامی بینظیری بسازیم، بدهیها را تسویه کنیم و همچنین سودهای قابل توجهی به شهروندان آمریکایی با درآمد متوسط پرداخت کنیم.
لحظه تیراندازی پلیس آمریکا و قتل زن مهاجر
وی گفت: ونزوئلا متعهد به انجام مبادلات تجاری با آمریکا بهعنوان شریک اصلی است و این گزینه برای مردم این کشور بسیار سودمند خواهد بود.
ترامپ افزود: ونزوئلا تنها با استفاده از پولی که از توافق جدید نفتی بهدست میآورد، محصولات آمریکایی خریداری خواهد کرد.
این اقدام پلیس آمریکا در حالی صورت میگیرد که بر اساس نظرسنجی رسانههای آمریکایی بیش از نیمی از مردم این کشور برنامه ترامپ را برای اخراج مهاجران تأیید نمیکنند.
اعتراضات گسترده در آمریکا
هزاران نفر از مردم آمریکا در خیابانهای چند شهر این کشور تظاهرات کردند تا قتل یک زن در مینیاپولیس به دست مأمور اداره مهاجرت و گمرک آمریکا را محکوم کنند.
در بحبوحه سرکوبهای مهاجرتی «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، ویدئویی که از این تیراندازی منتشر شد، اعتراضات شدیدی را در بهویژه در مینیاپولیس برانگیخت و میتواند موج تازهای از تظاهرات در سراسر این کشور را در پی داشته باشد.
تیراندازی در سالتلیکسیتی با بیش از ۱۰ کشته و زخمی
از سوی دیگر در پی وقوع تیراندازی در جریان مراسم خاکسپاری مقابل یک کلیسا در شهر سالتلیکسیتی آمریکا، دستکم ۲ نفر کشته و ۸ نفر دیگر زخمی شدند.
به گفته پلیس، از میان مجروحان حال سه نفر وخیم گزارش شده است.
این حادثه شامگاه چهارشنبه در مقابل کلیسای «عیسی مسیح» واقع در خیابان شماره ۶۶۰ خیابان «نورث ردوود رود» رخ داد.
پلیس اعلام کرد تاکنون هیچ مظنونی در ارتباط با این تیراندازی بازداشت نشده است.
مقامهای محلی تأیید کردند که شماری از مجروحان پیش از رسیدن نیروهای پلیس، با خودروهای شخصی به یکی از بیمارستانهای محلی منتقل شدهاند.
بر اساس گزارشها، پلیس در حال حاضر اطلاعات دقیقی از خودروی مظنون در اختیار ندارد، اما عملیات جستوجو در محدوده خیابان «ردوود رود» تا رودخانه «جردن» ادامه دارد.
همچنین خیابان ردوود رود در محدوده اطراف کلیسا مسدود شده و پلیس از شهروندان خواسته است تا اطلاع ثانوی از نزدیک شدن به محل حادثه خودداری کنند.
