به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه کوبا با محکوم کردن رویکرد جنگ‌طلبانه دولت آمریکا تاکید کرد: واشنگتن به صورت آشکار به دنبال تحمیل «نظم بین‌المللی مبتنی بر زور» است.

«برونو رودریگس» وزیر خارجه کوبا با انتشار پیامی از طریق حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس درباره نفوذ بخش‌های جنگ‌طلب در دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا هشدار داد و آنها را «شاهین‌هایی» توصیف کرد که مایلند «هر یک از هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل را که پس از قرن‌ها بربریت تثبیت شده است، نقض کنند».

در پیام این دیپلمات کوبایی آمده است: یکی از شاهین‌های فعلی رئیس‌جمهوری ایالات متحده، بدون هیچ تردیدی از نظم بین‌المللی مبتنی بر زور و قدرت نظامی صحبت می‌کند و بدترین سال‌های غارت از طریق جنگ را به یاد می‌آورد.

رودریگس هشدار داد که این سیاست نه تنها صلح جهانی را تهدید می‌کند، بلکه با اولویت دادن به خشونت بر دیپلماسی و احترام به حاکمیت ملت‌ها، خیانت مستقیم به وعده‌های انتخاباتی دولت آمریکا است.

وی تاکید کرد که این استراتژی جان هزاران جوان آمریکایی کم‌درآمد را در معرض خطر قرار می‌دهد، زیرا آنها برای جنگ در جاهای دوردست استخدام می‌شوند، در حالی که دولت به پایگاه رای‌دهندگان خود خیانت می‌کند.

به دنبال حمله آمریکا به ونزوئلا و ربایش رئیس‌جمهوری این کشور، ترامپ ادعا کرد که کوبا با از بین رفتن جریان نفت از سمت ونزوئلا، حمایت اقتصادی اصلی خود را از دست داده و سقوط دولت این جزیره «اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.»

در پاسخ به این اظهارات، وزیر امور خارجه کوبا، ترامپ را به «فقدان کامل درک در مورد کوبا» متهم و اعلام کرد که کوبایی‌ها حاضرند «جان خود را» برای دفاع از حاکمیت ملی بدهند.

«ارنستو سوبرون» نماینده کوبا در سازمان ملل متحد نیز در جلسه شورای امنیت از جامعه بین‌المللی خواست تا قاطعانه به حمله جنایتکارانه آمریکا علیه ونزوئلا واکنش نشان دهند.

این دیپلمات، حمله نظامی به کاراکاس را به عنوان یک اقدام تروریسم دولتی که تلفات غیرنظامی و نظامی زیادی بر جای گذاشته است، محکوم کرد

.............................

پایان پیام/ 167