واشنگتن: ما نفت ونزوئلا را برای همیشه کنترل خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایالات متحده اعلام کرد که فروش نفت ونزوئلا را «به طور نامحدود» مدیریت خواهد کرد و تأکید کرد که پس از ربودن نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا و کشته شدن ده‌ها نفر در حمله اخیر آمریکا، «حداکثر نفوذ» را بر مقامات موقت در کاراکاس دارد.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در یک نشست خبری گفت که واشنگتن «به هماهنگی نزدیک با مقامات موقت ادامه می‌دهد و به دیکته کردن تصمیمات خود ادامه خواهد داد» و افزود: «ما طبیعتاً حداکثر نفوذ را در اختیار داریم».

از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت که کشورش «ونزوئلا» را که بزرگترین ذخایر نفتی اثبات شده در جهان را دارد، «مدیریت خواهد کرد»، در حالی که کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده «نفت خام ونزوئلا را به بازار عرضه خواهد کرد، ابتدا نفت ذخیره شده‌ای که انباشته شده، و سپس به طور نامحدود، ما تولیدات ونزوئلا را خواهیم فروخت.»

دولت ترامپ اعلام کرد که قصد دارد دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا را حفظ کند و دیگر چهره‌های مخالف، از جمله ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه صلح نوبل، را به حاشیه براند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که واشنگتن یک «طرح سه مرحله‌ای» برای مقابله با وضعیت ونزوئلا دارد و توضیح داد که «مرحله اول، تثبیت کشور است، مرحله دوم، بهبود اوضاع است که عبارت است از تضمین دسترسی عادلانه شرکت‌های آمریکایی و غربی به بازار ونزوئلا»، وی ماهیت یا زمان مرحله سوم یعنی «فرآیند گذار» را مشخص نکرد.

روز سه‌شنبه، ترامپ به توافقی بین دو کشور اشاره کرد که تصریح می‌کند ونزوئلا بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت به ایالات متحده تحویل خواهد داد تا واشنگتن آن را بفروشد.

در همین زمینه، شرکت ملی نفت ونزوئلا دیروز اعلام کرد که در حال مذاکره با ایالات متحده در مورد فروش نفت است و در بیانیه‌ای تأیید کرد که «در حال حاضر در چارچوب روابط تجاری موجود بین دو کشور با ایالات متحده در حال مذاکره است».

دلسی رودریگز که روز دوشنبه سوگند یاد کرد، در اولین اظهارات خود پس از تصدی سمت ریاست جمهوری، گفت که روابط با واشنگتن وارد «مرحله‌ای بی‌سابقه» شده است.

او افزود: «در رابطه با روابط بین ونزوئلا و ایالات متحده، اولین چیزی که باید گفت این است که اکنون نقطه‌ای در روابط ما وجود دارد که هرگز در تاریخ خود ندیده‌ایم.»

