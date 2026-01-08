قطعی تاریخی برق در برلین و تشدید انتقادها از ناتوانی دولت محلی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با قطعی گسترده برق در شهر برلین (Berlin)، پایتخت آلمان، گزارشها حاکی است که «کای وِگنر» (Kai Wegner)، شهردار این شهر، در ساعات ابتدایی بحران، بدون توجه به اوضاع مردم، مشغول بازی تنیس بوده است؛ موضوعی که به تشدید خشم عمومی و انتقادهای سیاسی دامن زده است. بر اساس گزارش شبکه رادیو و تلویزیون عمومی آلمان (RBB)، وگنر در روز نخست قطعی برق، بین ساعت ۱۳ تا ۱۴ به بازی تنیس پرداخته است؛ در حالی که دهها هزار شهروند بدون برق و گرمایش در سرمای زمستان گرفتار بودند.
شهردار برلین این گزارش را تأیید کرده و در گفتوگو با شبکه «وِلت تیوی» (Welt TV) مدعی شده است که برای «صاف کردن ذهن» خود تنیس بازی کرده، تلفن همراهش روشن بوده و بلافاصله پس از آن به کار بازگشته است. این در حالی است که او پیشتر در یک نشست خبری اعلام کرده بود تمام روز نخست بحران را در خانه و دفتر کار خود و صرفاً در حال تماس تلفنی برای مدیریت وضعیت سپری کرده است؛ تناقضی که واکنش منفی افکار عمومی را در پی داشت.
احزاب مخالف دولت محلی برلین، وگنر را به گمراهکردن افکار عمومی و ناتوانی در نشاندادن رهبری مؤثر در زمان بحران متهم کردهاند. توضیحات دولت ایالتی نیز نتوانست از شدت انتقادها بکاهد. این بحران در شرایطی رخ داد که حدود ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان برلین، یکی از طولانیترین قطعیهای برق از زمان پایان جنگ جهانی دوم را تجربه کردند و برای چندین روز بدون برق و گرمایش باقی ماندند.
قطعی برق در پی یک حمله عمدی آتشسوزی به کابلهای برق در نزدیکی نیروگاه لیخترفِلدِه (Lichterfelde) در جنوب برلین رخ داد؛ حملهای که گروه چپ افراطی موسوم به «وولکانگروپه» (Vulkangruppe) مسئولیت آن را بر عهده گرفت. این گروه در بیانیهای اعلام کرد که هدف، صنعت سوختهای فسیلی بوده است. با این حال، مقامهای آلمانی این اقدام را «حمله تروریستی با پیامدهای گسترده برای زندگی شهروندان» توصیف کرده و دادستانهای فدرال تحقیقات رسمی را آغاز کردهاند.
به گزارش آناتولی، در جریان این قطعی برق، یک زن ۸۳ ساله در خانهاش جان باخت؛ هرچند پلیس اعلام کرده هنوز مشخص نیست مرگ او مستقیماً ناشی از قطعی برق بوده یا دلایل پزشکی داشته است. برق پس از پنج روز بهطور کامل وصل شد، اما این بحران، همزمان با سرمای شدید، اختلال در حملونقل، قطع ارتباطات و نارضایتی گسترده مردمی، بار دیگر زیر سوال بودن زیرساختهای آلمان و ناتوانی مقامات این کشور در مدیریت بحرانهای حیاتی را آشکار کرد.
