به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ساکنان کابل این روزها در اوج گرمای تابستان با قطعی مداوم برق دست و پنجه نرم می‌کنند.

بسیاری از شهروندان می‌گویند با وجود قطعی گسترده، هزینه‌های برق به طرز سرسام‌آوری بالاست.

فوزیه، یکی از ساکنان منطقه شاه‌شهید کابل، می‌گوید: «قبلاً حداقل شب‌ها برق داشتیم، اما حالا همان هم قطع می‌شود. در این گرما بدون برق دوام آوردن واقعاً سخت است.»

فرشته، مادر دو کودک، نیز وضعیت را بحرانی توصیف کرده و می‌گوید: «قطعی برق، سلامت کودکانم را به خطر انداخته؛ در گرمای شدید، بدون برق نمی‌توان کاری کرد.»

افغانستان حدود ۸۰ درصد برق خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند.

با این حال، ساکنان کابل می‌گویند که علی‌رغم وعده‌های مکرر مقامات، مشکل قطعی برق همچنان پابرجاست.

برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی نیز پیشتر از بحران فقر انرژی در افغانستان به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری زیرساختی و بحران سیاسی پس از روی کار آمدن طالبان خبر داده بودند.

...

پایان پیام/