ضرورت تبیین و بازاندیشی در مفهوم انسجام ملی، بررسی شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «چالشهای بررسی و سنجش انسجام ملی» با حضور دکتر شهلا باقری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در سازمان علمی فرهنگی آستان قدس رضوی در قم برگزار شد.
دکتر شهلا باقری در این نشست با تأکید بر چالشبرانگیز بودن سنجش انسجام ملی، گفت: خلط مفاهیمی مانند همبستگی، وحدت ملی، سرمایه اجتماعی و هویت ملی به جای انسجام ملی، موجب خطاهای نظری و تحلیلی شده و ضرورت بازنگری مفهومی و طراحی الگوهای بومی را نشان میدهد.
وی چالشهای انسجام ملی را در سه سطح مفهومی و نظری، روششناختی و سیاسی ـ عملیاتی برشمرد و افزود: یکپارچگی ملی تنها یکی از مظاهر انسجام است و بهتنهایی برای تحقق انسجام ملی کفایت نمیکند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه انسجام ملی صرفاً به رابطه مردم با حاکمیت محدود نمیشود، تصریح کرد: ارتباط مردم با مردم نیز از ابعاد مهم انسجام ملی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
دکتر باقری در پایان، انسجام ملی را مفهومی چندبعدی و پویا دانست و تأکید کرد: بدون تعریف روشن از انسجام ملی، سیاستگذاری مؤثر امکانپذیر نیست و استفاده از روشهای نوین از جمله بهرهگیری از شبکه نخبگان و ابزارهای هوش مصنوعی میتواند به سنجش دقیقتر این مفهوم کمک کند.
وی بر استفاده و برنامهریزی از ظرفیتهای شبکه ها اجتماعی و هوش مصنوعی برای حرکت به سمت تقویت انسجام ملی تأکید کرد و گفت باید بر تنوع راههای رسیدن به انسجام ملی متمرکز شویم.
....................
پایان پیام
نظر شما