به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله محسن اراکی در آیین ملی مراسم اعتکاف ۱۴۰۴ با عنوان «شکوه ایمان» و همچنین یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت که با حضور معتکفان در مسجد امام حسن عسکری(ع) قم برگزار شد، هویت را عامل عزت یا ذلت ملتها دانست و با اشاره به مسئله هویت و نقش سرنوشتساز آن برای ملتها اظهار کرد: هر جامعهای با هویت خود شناخته میشود و این هویت، عامل اصلی عزت، استقلال یا ذلت یک ملت است.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه با بیان اینکه «ایرانی بودن» صرفاً یک عنوان جغرافیایی نیست، افزود: هویت ایرانی در طول تاریخ، با پیوند عمیق با امام حسین(ع)، امیرالمؤمنین علی(ع) و فرهنگ اهلبیت(ع) معنا یافته و همین پیوند، شاخص اصلی آن را شکل داده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه مقاومت، مهمترین شاخص این هویت است، تصریح کرد: مقاومت در منطق دینی به معنای ایستادگی برای احقاق حق و مقابله با باطل است؛ هدف آن حفظ دین خدا، برافراشتن پرچم توحید و جلوگیری از سلطه باطل بر سرنوشت انسانهاست.
وی با اشاره به آموزههای قرآنی درباره جبهه ایمان گفت: قرآن کریم جبههای را معرفی میکند که حتی زخمها و آسیبها آن را تضعیف نمیکند، بلکه به عاملی برای قدرت و استحکام بیشتر تبدیل میشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دشمنان همواره تلاش کردهاند با بسیج همه توان خود، جبهه مقاومت را تضعیف کنند، افزود: تجربه تاریخی نشان داده که هر اندازه دشمنان بر فشار، تهدید و توطئه افزودهاند، جبهه مقاومت نه تنها عقبنشینی نکرده، بلکه با اتکال به خداوند، مقتدرتر از گذشته ظاهر شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روحیه استقامت در سیره امیرالمؤمنین(ع) خاطرنشان کرد: ایستادگی تا آخرین نفس و پایداری تا آخرین نفر، از ویژگیهای بارز هویت علوی است که در تاریخ اسلام با نمونههای روشنی همچون حضرت ابوالفضل العباس(ع) جلوهگر شده است.
وی ادامه داد: همین روحیه در دوران معاصر نیز تداوم یافته و اگر فرماندهانی چون سردار سلیمانی به شهادت میرسند، مسیر مقاومت متوقف نمیشود؛ چرا که این راه، مسیر یک ملت با هویت مشخص است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه هویت علوی محدود به عرصه نظامی نیست، گفت: این هویت در همه میدانها از علم و پیشرفت گرفته تا اقتصاد، سیاست و مدیریت اجتماعی حضور دارد.
وی با اشاره به تجربه دوران وابستگی ایران اظهار کرد: هر زمان که هویت علوی از جامعه فاصله گرفته شد، کشور دچار ضعف و سلطهپذیری شد، اما بازگشت به این هویت، ایران را به کشوری مستقل، مقاوم و اثرگذار تبدیل کرده است.
آیتالله اراکی تصریح کرد: تبیین هویت علوی ایرانیان یک ضرورت راهبردی است و همه صاحبان قلم، بیان و رسانه باید در این زمینه مسئولیت خود را ایفا کنند؛ چرا که بدون این هویت، انسجام و قدرت ملی آسیب میبیند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه اعتکاف اشاره و آن را فرصتی برای بازگشت به هویت اصیل ولایی و پیوند دوباره با امام دانست. اعتکاف نشان هویت ملت ایران است. اگر هویت علوی را از این ملت بگیریم، چیزی برای ایستادگی در برابر دشمن باقی نمیماند. ما در مساجد معتکف میشویم تا در مکانی که امام معصوم(ع) در آن نماز خوانده، خود را از آلایشهای زندگی روزمره پاک کنیم و به امامت نزدیکتر شویم. این فریضه الهی به ما کمک میکند تا هویت ولایتی و علوی خود را صیقل دهیم.
آیتالله اراکی در پایان با دعا برای ثبات قدم ملت ایران در راه ولایت، تصریح کرد: ملت ما ملت ولایت است و دشمنان هرگز نمیتوانند این هویت اصیل را از آن بگیرند.
در پایان مراسم از پدران شهدای مدافع حرم تجلیل به عمل آمد.
