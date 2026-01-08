اتحادیه اروپا در حال بررسی »رویارویی مستقیم« با ترامپ

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تشدید اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره تصرف جزیره گرینلند و همزمان با تحولات اخیر از جمله ربایش نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، دیپلماتهای اتحادیه اروپا نسبت به احتمال رویارویی مستقیم با واشنگتن هشدار دادهاند. نشریه آمریکایی «پولیتیکو» گزارش داده است که مقامات اروپایی بهطور فزایندهای نگران رفتار تهاجمی دولت ترامپ هستند.
بر اساس این گزارش، یکی از دیپلماتهای اتحادیه اروپا تصریح کرده است: «ما باید آماده یک تقابل مستقیم با ترامپ باشیم. او در وضعیت تهاجمی قرار دارد و ما باید خود را برای آن آماده کنیم.» این اظهارات نشاندهنده سطح بالای نگرانی در بروکسل، مقر اصلی اتحادیه اروپا در بلژیک، است.
سردرگمی اروپا در برابر سیاست تهاجمی واشنگتن
یک نماینده پیشین پارلمان دانمارک نیز به پولیتیکو گفته است که مقامات اروپایی «شوکه و سردرگم» هستند و ابزار مشخصی برای مقابله با اقدامات احتمالی آمریکا در اختیار ندارند. وی تأکید کرده است: «آمریکاییها میتوانند هر کاری بخواهند انجام دهند و ما به پاسخ فوری نیاز داریم.»
در همین حال، وزیر خارجه فرانسه، ژان-نوئل بارو، اعلام کرده است که پاریس، برلین و ورشو در حال بررسی یک پاسخ مشترک اروپایی به تهدیدهای ترامپ هستند. او تأکید کرده است: «گرینلند نه فروشی است و نه قابل تصرف؛ این تهدیدها باید متوقف شود.»
سناریوهای اروپا برای مهار ترامپ
پولیتیکو در ادامه گزارش خود به چهار گزینه احتمالی اروپا اشاره میکند؛ از تلاش برای مصالحه و افزایش هزینههای امنیتی در قطب شمال گرفته تا افزایش کمکهای مالی به گرینلند برای دور نگه داشتن این منطقه از نفوذ آمریکا.
یکی از گزینههای جدی، استفاده از «ابزار ضد اجبار» اتحادیه اروپا است؛ سازوکاری تجاری که پس از دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ برای مقابله با فشارهای اقتصادی آمریکا طراحی شد. رئیس کمیته تجارت پارلمان اروپا گفته است که بروکسل از قدرت اقتصادی قابلتوجهی برای پاسخ متقابل برخوردار است.
در سناریویی شاید کمی تندتر، احتمال اعزام نیروهای اروپایی به گرینلند نیز مطرح شده است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، هرچند توان مقابله نظامی با آمریکا را ندارد، اما میتواند هزینه سیاسی و انسانی اقدام نظامی واشنگتن را افزایش دهد. پولیتیکو هشدار داده است که چنین وضعیتی میتواند به تلفات انسانی منجر شود.
