آیا گرینلند هدف بعدی ترامپ پس از ونزوئلا خواهد بود؟

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه تایمز در گزارشی نوشت که بازداشت نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا، توسط ایالات متحده، نگرانی‌های فزاینده‌ای را در اروپا برانگیخته است؛ نگرانی از اینکه تهدیدهای واشنگتن درباره الحاق گرینلند از سطح شعارهای سیاسی فراتر رفته و به اقدامات عملی تبدیل شود.

این روزنامه بریتانیایی در گزارشی به قلم «الیور مودی» خبرنگار خود در برلین، توضیح داد که دخالت دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ در ونزوئلا و حملات هوایی به مواضع نظامی آن کشور، به مسئولان اروپایی یادآوری کرده است که تهدیدهای واشنگتن درباره گرینلند ممکن است صرفاً حرف نباشد.

به گفته خبرنگار تایمز، نگرانی‌ها زمانی شدت گرفت که برخی شخصیت‌های نزدیک به کاخ سفید، شعارها و تصاویری منتشر کردند که نشان از احتمال تصرف این جزیره داشت. این موضوع باعث شد دانمارک و گرینلند مواضع رسمی صادر کنند و هرگونه تعرض به حاکمیت خود را رد کرده و همزمان تلاش کنند افکار عمومی را آرام سازند.

«کایتی میلر» همسر «استیون میلر» معاون رئیس کارکنان کاخ سفید، تصویری در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد که در آن گرینلند ـ به‌عنوان منطقه‌ای نیمه‌مستقل تحت حاکمیت دانمارک ـ با پرچم آمریکا پوشانده شده بود و زیر آن نوشته بود: «به‌زودی».

«ینس فردریک نیلسن» نخست‌وزیر گرینلند، این اقدام را «بی‌احترامی» خواند و در «ایکس» نوشت: «روابط میان کشورها و ملت‌ها بر پایه احترام متقابل و قوانین بین‌المللی بنا می‌شود، نه بر نمادهایی که جایگاه و حقوق ما را نادیده می‌گیرند. هیچ دلیلی برای وحشت یا نگرانی وجود ندارد. کشور ما فروشی نیست و آینده ما با پست‌های شبکه‌های اجتماعی تعیین نمی‌شود.»

با وجود تأکید گرینلند بر نبود دلیلی برای نگرانی، ترامپ همچنان می‌گوید ایالات متحده به گرینلند نیاز دارد و این موضوع را در چارچوب راهبرد امنیتی جدید آمریکا و اولویت بازگرداندن سلطه واشنگتن در نیمکره غربی مطرح می‌کند.

خبرنگار تایمز افزود که گرینلند از نظر دفاعی و در حوزه نفوذ سنتی آمریکا اهمیت راهبردی بالایی دارد، هرچند این جزیره در چارچوب پادشاهی دانمارک از خودمختاری گسترده برخوردار است و حمایت مردمی از استقلال آن رو به افزایش است.

او همچنین به پیشینه تاریخی نفوذ آمریکا و جدل‌های استعماری دانمارک اشاره کرد و گفت که تحرکات سیاسی و امنیتی اخیر، از جمله سفر شخصیت‌های برجسته آمریکایی و انتصاب نماینده ویژه برای گرینلند، بر شک و تردیدهای اروپایی‌ها افزوده است.

تایمز در پایان گزارش خود نتیجه گرفت که آنچه در ونزوئلا رخ داد، نشانه‌ای جدی از عزم واشنگتن برای تحمیل دستورکار منطقه‌ای خود است و هشدار داد که نادیده گرفتن تهدیدهای مربوط به گرینلند می‌تواند اشتباهی راهبردی باشد و اروپا باید با جدیت کامل به آن بپردازد.

