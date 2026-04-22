پیام مهدیه اسفندیاری پس از دیدار با عراقچی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدیه اسفندیاری پس از دیدار با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، از انتقال پیام حمایت مردم ایران به دستگاه دیپلماسی خبر داد.

«مهدیه اسفندیاری» شهروند ایرانی که به تازگی از اسارت در فرانسه به ایران بازگشته در اظهاراتی پس از دیدار با وزیر امور خارجه اعلام کرد که در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در حوزه سیاست خارجی، پیام حمایت مردم ایران از تیم مذاکره‌کننده را به وی منتقل کرده است.

اسفندیاری گفت: توفیق داشتم به‌صورت حضوری خدمت عراقچی، وزیر امور خارجه برسم. در این دیدار، از تلاش‌هایی که در این مدت انجام داده‌اند و همچنین از زحمات همکاران ایشان تشکر کردم.

وی افزود: همچنین پیام مردم ایران را به ایشان منتقل کردم مبنی بر اینکه ما پشت ایشان هستیم، از ایشان حمایت می‌کنیم و به دستگاه دیپلماسی کشورمان اطمینان داریم. تأکید کردم که ایشان با قدرت در مسیر مذاکرات پیش بروند و بدانند که در این مسیر تنها نیستند.

.................................

پایان پیام/ 167