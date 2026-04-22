به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «حسین جشی» نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان در اظهاراتی در واکنش به ایجاد خط حائل توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان اعلام کرد: حزب‌الله «خط زرد» تعیین‌شده از سوی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان را به رسمیت نمی‌شناسد و همچنان بر آزادسازی کامل سرزمین‌های اشغالی تأکید دارد.

وی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره مباشر افزود: ما به هیچ‌وجه این خط را قبول نداریم و بر حق خود برای آزادسازی همه اراضی‌مان پایبند هستیم.

این نماینده حزب‌الله در ادامه با اشاره به تصمیم دولت لبنان برای انجام مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی گفت: مذاکرات مستقیم با دشمن، از چارچوب ابتکارعمل عربی که در لبنان به تصویب رسیده فراتر می‌رود.

جشی در این باره تاکید کرد: مذاکرات فعلی می‌تواند پیامدهایی برای مسیرهای دیپلماتیک داشته باشد.

وی در ادامه با تأکید بر ماهیت تقابل با رژیم صهیونیستی، گفت: مبارزه و نبرد ما با دشمن صهیونیستی، یک نبرد وجودی است.

این اظهارات در حالی بیان شده است که دولت لبنان اخیرا تصمیم به ورود به مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی به منظور دستیابی به آتش‌بس گرفت. این تصمیم منجر به اعتراض‌های گسترده در لبنان شده است و ملت و مقاومت لبنان بر ضرورت توقف تمامی تجاوزات و خروج اشغالگران از خاک این کشور پیش از انجام هرگونه مذاکرات تاکید دارند.

