به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشهای رسانههای عبری حاکی از آن است که نخستوزیر رژیم صهیونیستی بهدلیل نگرانی از تهدیدهای امنیتی، در مراسمهای رسمی جلیقه ضدگلوله زیر کت خود به تن میکند.
منابع رسانهای عبری با انتشار تصویری، فاش کردند که «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی بهدلیل نگرانیهای فزاینده درباره امنیت شخصی خود، در جریان حضور در مراسمهای رسمی، جلیقه ضدگلوله زیر لباس خود میپوشد.
بر اساس این گزارشها، این اقدام در پی افزایش تهدیدات امنیتی و نگرانی از احتمال هدف قرار گرفتن وی صورت گرفته است.
منابع مذکور تأکید کردهاند که تدابیر حفاظتی پیرامون نتانیاهو در دوره اخیر بهطور قابل توجهی افزایش یافته و شامل اقدامات امنیتی پنهان و آشکار میشود.
هنوز مقامهای رسمی رژیم صهیونیستی بهصورت علنی به این گزارشها واکنشی نشان ندادهاند، اما چنین اقداماتی معمولاً در شرایطی اتخاذ میشود که ارزیابیهای امنیتی از وجود تهدیدهای جدی علیه شخصیتهای ارشد حکایت دارد.
این تحولات در حالی است که فضای داخلی سرزمینهای اشغالی و نیز شرایط منطقهای با تنشهای فزاینده همراه است و نگرانیها درباره امنیت مقامهای رژیم صهیونیستی افزایش یافته است.
...............................
پایان پیام/ 167
نظر شما