به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «اولگ ایوانیکوف» (Oleg Ivannikov)، مشاور آکادمی علوم موشکی و توپخانهای روسیه و مورخ، در گفتوگو با رسانه روسی «آیاف» (Argumenty i Fakty) اعلام کرد که ادامه اقدامات اسرائیل علیه مسیحیان و مسلمانان در خاورمیانه، زمینهساز تشکیل ائتلافی مشترک میان این دو جامعه دینی شده است. به گفته وی، این روند در واکنش به رفتارهای خصمانه و اقدامات تحریکآمیز تلآویو شکل گرفته است.
این اظهارات در پی بروز یک جنجال بینالمللی مطرح شد؛ جایی که یک نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در روستای «دِبِل» واقع در کشور لبنان، اقدام به تخریب مجسمه حضرت عیسی(ع) با استفاده از پتک کرد. این اقدام با واکنشهای گسترده مواجه شد و وزارت امور خارجه اسرائیل نیز ضمن محکوم کردن آن، وعده پیگرد عاملان را مطرح کرد.
با این حال، ناظران تأکید دارند که حادثه مذکور یک مورد استثنایی نیست، بلکه در چارچوب الگوی رفتاری مستمر این رژیم در تعرض به مقدسات و نقض حقوق مسیحیان و مسلمانان ارزیابی میشود. به گفته ایواننیکوف، ارتش اسرائیل تلاش میکند چنین اقدامات و جرایمی را پنهان نگه دارد، اما در برخی موارد، از جمله حادثه روستای دبل، این موضوع علنی میشود.
این کارشناس روس تصریح کرد که اقدامات رژیم صهیونیستی به شکلگیری یک همگرایی بیسابقه در منطقه منجر شده است. وی گفت: «در حال حاضر در خاورمیانه نوعی ائتلاف میان مسیحیان و مسلمانان در مقابله با تجاوزگری اسرائیل در حال شکلگیری است.» او همچنین افزود که به باور بسیاری از ناظران، بخش قابل توجهی از جامعه اسرائیل، تحت تأثیر رویکردهای ایدئولوژیک، حساسیتی نسبت به این اقدامات توهینآمیز نشان نمیدهد؛ مسئلهای که تردیدها درباره برخورد جدی با عاملان اینگونه حوادث را افزایش داده است.
در همین حال، طبق یک نظرسنجی اخیر در ایالات متحده آمریکا نشان میدهد که میزان نارضایتی از سیاستهای رژیم صهیونیستی در میان شهروندان آمریکایی افزایش یافته است؛ بهگونهای که شمار مخالفان این رژیم طی یک سال گذشته با رشد ۷ درصدی به ۶۰ درصد رسیده است.
