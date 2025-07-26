  1. صفحه اصلی
گزارش تصویری | بازدید عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از خبرگزاری ابنا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «محمود رجبی» عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) پیش از ظهر امروز شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۴ با حضور در تحریریه خبرگزاری بین‌المللی ابنا، در جریان فعالیت‌های این خبرگزاری قرار گرفت. آیت‌الله رجبی در ادامه این بازدید در جمع خبرنگاران این خبرگزاری حضور یافت و طی سخنانی به بیان رسالت رسانه‌ها در وضعیت کنونی و پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و اهمیت تلاش برای انتقال معارف اهل بیت(ع) به دیگران پرداخت.

۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۹
کد خبر: 1711477

عکس: محمد مهدی ذاکری

