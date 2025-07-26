به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله محمود رجبی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) روز شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۴ با حضور در تحریریه خبرگزاری بین‌المللی ابنا، در جریان فعالیت‌های این خبرگزاری قرار گرفت.

آیت‌الله رجبی در ادامه این بازدید در جمع خبرنگاران این خبرگزاری حضور یافت و طی سخنانی به بیان رسالت رسانه‌ها در وضعیت کنونی و پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و اهمیت تلاش برای انتقال معارف اهل بیت(ع) به دیگران پرداخت.

وی در ابتدای سخنان با اشاره به ابراز خرسندی از حضور در خبرگزاری ابنا اظهار کرد: خداوند را بابت حضور در اینجا که به نام اهل بیت(ع) است، شکر می کنم. همه پیامبران الهی، دعوت به تسلیم در برابر خدا می کردند و کار آنها رسانه ای بوده است. رسول اکرم(ص) نیز اولین گام‌شان در امر رسالت، تلاوت آیات قرآن بود که به نوعی انتقال پیام و معارف الهی است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: نشر معارف اسلام و اهل بیت علیهم السلام ادامه رسالت انبیا الهی و ائمه طاهرین علیهم السلام است و انبیا الهی رسول هستند یعنی پیام آور؛ و پیامبر یعنی کسی که پیام‌های خداوند را برای بشر می‌آورد و شما عزیزان اگر پیام‌های الهی یعنی معارف اسلام و اهل بیت علیهم السلام را به اقصی نقاط جهان به خوبی برسانید، همان کار انبیا یعنی رساندن پیام خدا به مردم را انجان می‌دهید و این کار بسیار ارزشمند است.

آیت الله رجبی با بیان این که معارف اهل بیت(ع) علاوه بر انتقال پیام، ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز در خود دارد، افزود: همه پیامبران الهی رسول بودند و پیام خداوند را به مردم انتقال می دادند. شما هم در خبرگزاری ابنا باید این گونه به کار خود نگاه کنید که ادامه دهنده راه پیامبران می‌خواهید باشید.

وی ادامه داد: از پیروان اهل بیت(ع) در روایات به عنوان ایتام آل محمد یاد می شود، این که به این پیروان اهل بیت(ع) کمک شود و مورد سرپرستی قرار بگیرند، دستور اهل بیت(ع) است، شما و هر خبرگزاری که ایتام آل محمد را سرپرستی فکری کند، این که در رویکرد جدید این خبرگزاری فقط اطلاع رسانی به پیروان اهل بیت(ع) صورت نمی گیرد بلکه بین جوامع اهل بیتی در جهان پیوند صورت می گیرد، جای تشکر دارد.

جنگ روایت‌ها مهم‌تر از جنگ‌های نظامی امروز است

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، جنگ روایت ها را مهم دانست و تصریح کرد: هم در دوره‌های قدیم و هم در دوره کنونی، جنگ اصلی جنگ روایت ها است. لذا اگر بتوانید در عرصه جهانی، روایت واقعی اسلام و انقلاب را بیان کنید، انسان‌های آزاده دنیا این روایت را با فطرت شان می پذیرند و این مسئله می تواند در سعادت بشر بسیار اثرگذار باشد، البته این نکته هم مهم است و باید بدانید هر روایتی که روایت اول باشد، تعیین کننده است.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به ویژگی های معارف اهل بیت(ع) اظهار کرد: ما یک پشتوانه عظیم فکری در مکتب اهل بیت(ع) داریم که این معارف حقیقی در بسته های زیبا از اهل بیت(ع) به ما رسیده است. اهل بیت(ع) به ما فرمودند که اگر مردم، زیبایی های کلام آنها را درک کنند از اهل بیت(ع) پیروی می کنند. لذا اگر بتوانیم معارف اهل بیت(ع) را به دیگران انتقال بدهیم، مردم جهان با جان و دل می‌پذیرند و مکتب اهل بیت علیهم السلام را به عنوان سبک زندگی خود انتخاب کنند.

از عربستان تا جهان تشیع؛ تغییر نگاه‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه

وی افزود: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در عرصه های مختلف، ظرفیت‌های جدیدی را ایجاد کرده است و کسانی که مخالف ما بودند پس از این جنگ، نگاه شان نسبت به ما عوض شد. یکی از اساتید می‌گفت پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با ما تماس گرفت و گفت که من از شیعیان عذرخواهی می کنم و اکنون فهمیدم که شیعیان مدافع اسلام هستند. این موارد کم نیست و این عنایت الهی است. این از الطاف الهی است که مکتب اهل بیت علیهم السلام، شیعیان و نظام جمهوری اسلامی در جهان شناخته شدند و کسانی که مستعد دریافت حقیقت بودند و حقیقت به آنها نرسیده بود این حقیقت را دریافت کردند. لذا باید از فرصت های پیش آمده به درستی استفاده کنیم.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اظهار کرد: این جنگ برای ما اتفاق ناگواری بود، اما باید بدانیم که ناگوارترین صحنه جهان تشیع، جریان عاشورا بود، اما با این وجود اهل بیت(ع) به ما یاد دادند که زیارت عاشورا بخوانیم و در آخر آن نیز سجده کنیم و در سجده خداوند را برای این مصیبت، حمد و شکر کنیم. اگر عرصه عاشورا نبود، از دین چیزی نمی ماند. یکی از اثرات عاشورا همین جریان اربعین است که غوغا می کند.

عاشورا، الگوی الهی برای تبدیل مصیبت به فرصت الهی

آیت الله رجبی با بیان این که باید از فرصت ها استفاده کنیم، افزود: ارزش کار شما در خبرگزاری ابنا از ابعاد مختلف، ارزشمند است. دشمنان ما دست به دست هم دادند تا بتوانند در جنگ روایت ها، ما را مغلوب کنند. باید نگاه مان را وسیع تر کنیم و بدانیم که اصل دین را احیا می کنیم. دشمنان ما با اصل دین، مخالف هستند. آنها می بینند مکتبی که اگر رشد کند، دین در همه جا تقویت می شود، اینجا است. دشمنان با هر دینی که به خداوند دعوت کند، مخالف هستند، زیرا دعوت به خدا به معنای نفی طاغوت و استکبار و نظام آن است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، داشتن اخلاص را از توصیه های همیشگی مرحوم علامه مصباح یزدی دانست و تصریح کرد: ایشان تاکید داشتند که هر کاری باید همراه با اخلاص باشد، در کارهای ارزشمند اگر اخلاص در آن نباشد، به میزان ارزشمندی آن ما ضرر می‌کنیم و این کار بسیار ارزشمند شما اگر با اخلاص نباشد زیان زیادی دارد، اما اگر کارهای شما همراه با اخلاص باشد، اثرگذاری آن چند برابری می شود. توصیه دیگر علامه مصباح یزدی، توصیه به اهل بیت(ع) بود و ایشان به دادن یک سلام با توجه به اهل بیت(ع) در جلسات تاکید داشتند. باید بدانیم که اهل بیت(ع) در همه جا هستند و اگر یک سلام با توجه به حضرت بقیه الله(عج) بدهیم، ایشان جواب ما را می دهند و آن جواب سلام در سعادت ما بسیار تاثیر دارد.

وی خاطرنشان کرد: از صمیم قلب خداوند را شکر می کنم که به من توفیق حضور در جمع مدیران و خبرنگاران خبرگزاری ابنا را داد.

در ابتدای این بازدید «حسن صدرایی عارف» مدیرمسئول خبرگزاری ابنا گزارشی از فعالیت‌های بخش‌های مختلف خبرگزاری ارائه کرد.

