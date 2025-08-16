عکس خبری | پیاده روی نمادین اربعین حسینی در نیجریه

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) - ابنا - همزمان با اربعین حسینی، میلیونها عاشق اباعبدالله از سراسر جهان در سوگ سرور و سالار شهیدان نشستند. در نیجریه، این شور حسینی جلوهای دیگر یافت و صدها هزار نفر از شیعیان این کشور، با پای پیاده، مسیر شهر کانو تا زاریا را در راستای بزرگداشت اربعین حسینی طی کردند تا بار دیگر ارادت خود را به اهل بیت (ع) به نمایش بگذارند. این راهپیمایی عظیم که به رسم هر ساله و با حضور جمع کثیری از مردم مؤمن برگزار شد، نشانهای از پیوند عمیق قلبی شیعیان نیجریه با آرمانهای کربلاست.
۲۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۰
