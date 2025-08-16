به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «محسن فقیهی» عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه در پیامی خطاب به ملت شریف عراق از میزبانی آنها از زائرین اربعین حسینی تشکر کرد.

وی در این پیام خطاب به ملت عراق تاکید کرد این روح والایی که شما از آن برخوردارید، امتدادی از سیره انبیاء و اوصیاست و گواهی روشن بر عظمت این ملّت سرافراز است که با افتخار و اقتدار، پرچم میزبانی و بخشش را به دوش کشیده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَمَن یُعَظِّم شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقوَی القُلُوبِ»

ملت عزیز عراق، ای اهل کرامت و بخشندگی و ولایتمداری

سلام و رحمت و برکات الهی بر شما باد

با قلوبی مالامال از شکر و امتنان، با عالی‌ترین مراتب تقدیر، به شما مردم ارجمند و بزرگوار عراق، به خاطر مهمان‌نوازی کریمانه و پذیرایی نیکویتان در ایام اربعین حسینی (علیه السلام)، ادای احترام می‌کنیم. شما در این ایام باشکوه، والاترین مراتب انسانیت و مردانگی را نشان دادید و بهترین میزبانان و بدرقه‌کنندگان برای زائران مولایمان حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) بودید.

شما به همه جهانیان ثابت کردید که اصالت ایمان و حب اهل بیت (علیهم السلام) در اعماق وجود شما ریشه دوانده است. ما با چشمان خویش نظاره‌گر بودیم که چگونه زیباترین جلوه‌های ایثار و فداکاری در خدمتگزاری شما به زائران، متجلّی گشت و چگونه تمام هستی خود را بذل نمودید تا آسایش و امنیت را برای هر رهروی که قصد آستان ملائک‌پاسبان حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) را داشت، فراهم آورید. این مواضع شکوهمند، همواره در صحیفه‌ تاریخ و در کانون قلوب میلیون‌ها دلداده‌ عاشق، جاودانه خواهد ماند.

این روح والایی که شما از آن برخوردارید، امتدادی از سیره انبیاء و اوصیاست و گواهی روشن بر عظمت این ملّت سرافراز است که با افتخار و اقتدار، پرچم میزبانی و بخشش را به دوش کشیده است.

اکنون دست‌های دعا را به سوی پروردگار متعال بلند می‌کنیم و از او می‌خواهیم که شما و کشورتان را از هر گزندی محفوظ بدارد و تلاش‌هایتان را پر برکت گرداند و نعمت امنیت و آرامش را بر شما مستدام بفرماید. همچنین از پروردگار متعال می‌خواهیم که به علمای بزرگوار شما و در رأس آن‌ها مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی آقای سیستانی (دام ظله الوارف) برکت بدهد، که به برکت حکمت و تدبیر و هدایت ایشان، عراق در مسیر خیر و بخشش گام برمی‌دارد.

از خداوند متعال مسئلت داریم که این خدمات بزرگ را از شما بپذیرد و بهترین پاداش نیکوکاران را به شما عنایت فرماید و شما را با محمد و آل طاهرینش (صلوات الله علیهم اجمعین) محشور گرداند؛ سلام و رحمت الهی نصیبتان باد.

حوزه علمیه قم

محسن فقیهی

۲۱ صفر المظفر ۱۴۴۷

