عکس خبری | مجلس معارف فاطمی در منظقه زاریا؛ نیجریه

۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۷

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیعیان و محبان اهلبیت(ع) در منطقه زاریا نیجریه، ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا(س) را گرامی داشتند.

برچسبها
زاریا
شیعیان نیجریه
شهادت حضرت زهرا(س)
ایام فاطمیه
