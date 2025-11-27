عکس خبری | مجلس معارف فاطمی در منظقه زاریا؛ نیجریه

کد مطلب: 1754825

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیعیان و محبان اهل‌بیت(ع) در منطقه زاریا نیجریه، ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا(س) را گرامی داشتند.