عکس خبری | حمله حامیان فلسطین و ونزوئلا به سفارت آمریکا در بوگوتا پایتخت کلمبیا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان اعتراضات ضد سیاستهای دونالد ترامپ که از چند روز پیش در مقابل سفارت آمریکا در بوگوتا پایتخت کلمبیا آغاز شده، روز جمعه چهار مأمور پلیس بر اثر اصابت تیر و مواد منفجره مجروح شدند. این اعتراضات از سوی نمایندگان جوامع بومی و شماری از جنبشهای اجتماعی با هدف حمایت از فلسطین و ونزوئلا و مخالفت با سیاستهای واشنگتن بهعنوان تجمعی مسالمتآمیز برنامهریزی شده بود اما به درگیریهای خشونتآمیز با نیروهای امنیتی مستقر در سفارت آمریکا تبدیل شد.
۲۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰
