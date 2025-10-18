به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرانس پرس اعلام کرد که انتظار میرود امروز میلیونها نفر در سراسر ایالات متحده، از نیویورک تا سانفرانسیسکو، در اعتراض به سیاستهای دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، در تظاهرات گسترده شرکت کنند. این موج اعتراضی توسط جنبش «No Kings» «نه به پادشاهان سازماندهی شده است.
این جنبش در شعار تبلیغاتی خود اعلام کرده: «رئیسجمهور فکر میکند قدرتش مطلق است. اما در آمریکا، ما پادشاه نداریم و تسلیم هرجومرج، فساد و بیرحمی نخواهیم شد.»
بر اساس برنامهریزیها، بیش از ۲۷۰۰ تظاهرات در شهرهای بزرگ و همچنین در شهرهای کوچک ایالتهای جمهوریخواه برگزار خواهد شد؛ از جمله در نزدیکی محل اقامت ترامپ در مارالاگو، جایی که ترامپ تعطیلات آخر هفته را سپری میکند.
سازماندهندگان این حرکت اعتراضی میگویند که انتظار دارند میلیونها نفر در این تجمعات شرکت کنند. در روز نخست بسیج عمومی در ماه ژوئن، همین جنبش که شامل حدود ۳۰۰ سازمان است، موفق شد میلیونها نفر از تمامی سنین را به خیابانها بکشاند؛ بزرگترین اعتراض از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید.
در همان روز، ترامپ هفتاد و نهمین سالگرد تولد خود را با رژهای نظامی در خیابانهای واشنگتن جشن گرفت. او که پیشتر تهدید کرده بود که با «قدرت بسیار زیاد» به معترضان پاسخ خواهد داد، این هفته در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز گفت: «آنها مرا پادشاه مینامند. من پادشاه نیستم.»
در مقابل، برخی از مقامهای حزب جمهوریخواه این تظاهرات را محکوم کرده و حتی آن را با تروریسم مقایسه کردهاند. مایک جانسون، رهبر جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان، این تجمعات را «بسیج نفرت علیه آمریکا» خواند و گفت: «مطمئنم که در میان آنها طرفداران حماس و آنتیفا را خواهید دید»؛ گروهی که ترامپ اخیراً آن را «سازمان تروریستی» اعلام کرده است.
تام ایمِر، نماینده جمهوریخواه ایالت مینهسوتا نیز دموکراتها را به تسلیم شدن در برابر «شاخه تروریستی حزبشان» متهم کرد.
در مقابل، دموکراتها از این اعتراضات استقبال کردهاند. گلن آیوی، نماینده دموکرات ایالت مریلند، در گفتوگو با فرانس پرس گفت: «این جنبش نقش مهمی در آینده آمریکا ایفا خواهد کرد و من دلیل نگرانی آنها را درک میکنم.» او اعلام کرد که در تظاهرات شرکت خواهد کرد.
دیدری شایفلینگ، مسئول سازمان ACLU، یکی از نهادهای برگزارکننده این حرکت اعتراضی، نیز تأکید کرد: «در برابر سوءاستفاده ترامپ و متحدانش از قدرت، اجازه نخواهیم داد صدایمان خاموش شود.»
در همین راستا، رابرت دنیرو بازیگر مشهور هالیوود، در ویدئویی از مردم خواست تا «بهصورت مسالمتآمیز علیه پادشاه ترامپ» قیام کنند.
از زمان بازگشت ترامپ به قدرت در ژانویه، او با اقدامات جنجالی، توازن دموکراسی آمریکا را برهم زده، اختیارات کنگره و ایالتها را نادیده گرفته و منتقدانش را با تهدیدهای قضایی هدف قرار داده است. ترامپ همچنین نیروهای نظامی را در شهرهای دموکراتنشین مستقر کرده و از ارتش خواسته تا علیه «دشمن داخلی» وارد عمل شود.
تجمعات امروز قرار است در شهرهایی مانند واشنگتن و شیکاگو که ترامپ در آنها گارد ملی مستقر کرده، و همچنین در شهرهایی مانند بوستون و نیواورلئان که قصد دارد چنین کند، برگزار شود.
در دور قبلی اعتراضات، چهرههایی مانند مارک رافالو و جیمی کیمل نیز شرکت داشتند. کیمل حتی برنامه گفتوگوی شبانه خود را بهطور موقت تعطیل کرد؛ اقدامی که گفته میشود تحت فشار دولت ترامپ انجام شد.
اعتراضات مشابهی نیز قرار است در شهرهای بزرگ کانادا از جمله تورنتو، ونکوور و اتاوا برگزار شود.
