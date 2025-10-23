مادورو: ونزوئلا دارای ۵۰۰۰ موشک پدافند هوایی برای مقابله با تهدیدات آمریکا است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، اعلام کرد که کشورش برای مقابله با تهدیدات نظامی ایالات متحده، دست‌کم ۵۰۰۰ موشک زمین به هوای روسی در اختیار دارد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ایالات متحده در ماه سپتامبر مجموعه‌ای از حملات را در نزدیکی سواحل ونزوئلا انجام داد؛ حملاتی که به گفته واشنگتن، قایق‌های مورد استفاده در قاچاق مواد مخدر را هدف قرار داده بود.

مادورو در واکنش به این حملات گفت: «هر نیروی نظامی در جهان از قدرت موشک‌های ایگلا ـ اس آگاه است و ونزوئلا بیش از ۵۰۰۰ فروند از این موشک‌ها را در اختیار دارد.»

این سخنان در حالی بیان می‌شود که تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس در ماه‌های اخیر افزایش یافته و ونزوئلا بر آمادگی دفاعی خود در برابر هرگونه تهدید خارجی تأکید دارد.

