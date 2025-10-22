به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از فرزندان، همسران، پدران و مادران شهدای جنگ ۱۲ روزه، ظهر امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ با حضور در دفتر مجمع جهانی اهلبیت(ع) جلسهای با حضور آیتالله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)، مسئولان معاونت حقوقی سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) قم و رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان قم داشتند. این جلسه جهت اخذ دادخواست حقوقی خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه و پیگیری حقوقی آسیبهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه، در دادگاههای داخلی و بینالمللی برگزار شد.
