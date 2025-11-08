به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با صدور پیامی، درگذشت مرحوم «سید محمد موسوی سجاسی» را تسلیت گفت.
متن پیام آیتالله «رضا رمضانی» به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه
خبر درگذشت مداح و پیرغلام اهلبیت علیهمالسلام، مرحوم سید محمد موسوی سجاسی موجب تأسف گردید.
آن مداح مخلص و وفادار که عمری با اخلاص و عشق به خاندان عصمت و طهارت علیهمالسلام در موقیعیتهای مختلف خدمت کرد، پس از تحمل دوره ابتلا ء به بیماری، پاداش خود را در ایام فاطمیه دریافت نمود و نزد موالیانش، مهمان گردید.
اینجانب ضمن عرض تسلیت درگذشت این ذاکر و روضه خوان آلالله علیهم صلوات الله اجمعین، به خانواده محترم و همه بازماندگان، از درگاه حضرت حق جلّ جلاله برای روح مطهر آن فقید سعید رحمت و علوّ درجات و برای خانواده محترم، بهویژه فرزندان گرامی و همه داغدیدهگان و ارادتمندان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
رضا رمضانی
