به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با صدور پیامی، درگذشت مرحوم «سید محمد موسوی سجاسی» را تسلیت گفت.

متن پیام آیت‌الله «رضا رمضانی» به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیکم یا اهل بیت النبوه

خبر درگذشت مداح و پیرغلام اهل‌بیت علیهم‌السلام، مرحوم سید محمد موسوی سجاسی موجب تأسف گردید.

آن مداح مخلص و وفادار که عمری با اخلاص و عشق به خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام در موقیعیت‌های مختلف خدمت کرد، پس از تحمل دوره ابتلا ء به بیماری، پاداش خود را در ایام فاطمیه دریافت نمود و نزد موالیانش، مهمان گردید.

اینجانب ضمن عرض تسلیت درگذشت این ذاکر و روضه خوان آل‌الله علیهم صلوات الله اجمعین، به خانواده محترم و همه بازماندگان، از درگاه حضرت حق جلّ جلاله برای روح مطهر آن فقید سعید رحمت و علوّ درجات و برای خانواده محترم، به‌ویژه فرزندان گرامی و همه داغدیده‌گان و ارادتمندان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

رضا رمضانی

