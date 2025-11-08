  1. صفحه اصلی
پیام تسلیت دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) به آیت‌الله اشرفی شاهرودی

۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۷
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با صدور پیامی، درگذشت همسر آیت الله آقای حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی را تسلیت گفت.

متن پیام آیت‌الله رضا رمضانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله آقای حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی دامت برکاته

سلام علیکم و رحمة الله

درگذشت همسر مکرمه و مومنه جنابعالی را در این ایام فاطمیه تسلیت عرض می‌نمایم.

از درگاه حضرت حق جل‌جلاله برای روح آن فقیده سعیده رحمت و مغفرت و حشر با صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها، و برای جنابعالی و همه داغدیده‌گان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

ان‌شاءالله تحت توجهات حضرت بقیة الله‌الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف در صحت و عافیت باشید.

رضا رمضانی

