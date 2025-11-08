به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با صدور پیامی، درگذشت همسر آیت الله آقای حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی را تسلیت گفت.
متن پیام آیتالله رضا رمضانی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله آقای حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی دامت برکاته
سلام علیکم و رحمة الله
درگذشت همسر مکرمه و مومنه جنابعالی را در این ایام فاطمیه تسلیت عرض مینمایم.
از درگاه حضرت حق جلجلاله برای روح آن فقیده سعیده رحمت و مغفرت و حشر با صدیقه طاهره سلاماللهعلیها، و برای جنابعالی و همه داغدیدهگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
انشاءالله تحت توجهات حضرت بقیة اللهالاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف در صحت و عافیت باشید.
رضا رمضانی
