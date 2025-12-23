گزارش تصویری | آیین رونمایی از کتاب «ماجرای زاریا» در تهران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از کتاب «ماجرای زاریا» روایت مستند و تکان‌دهنده‌ای از قتل‌عام مسلمانان نیجریه در سال ۲۰۱۵ با ترجمه مریم افشار در حسینیه هنر در شهر تهران برگزار شد. در این مراسم دکتر «مسعود شجره»، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن، دکتر «ناصر تسافه» از شاهدان عینی جنایت زاریا و عضو تیم پزشکی شیخ زکزاکی و حجت‌الاسلام والمسلمین «مهدی شاندیزی» معاون بین‌الملل دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، حضور داشتند.

کد مطلب: 1765436