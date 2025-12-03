«ماجرای زاریا» روایت شاهدان عینی از قتل عام مسلمانان نیجریه، منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «ماجرای زاریا»، روایت مستند و تکاندهندهای از قتل عام مسلمانان نیجریه در سال ۲۰۱۵، با ترجمه مریم افشار، توسط انتشارات راهیار منتشر شد.
این کتاب که پیشتر توسط ابراهیم موسی بر اساس شهادتها و روایتهای ۲۴ شاهد عینی تدوین و به زبان انگلیسی منتشر شده بود، اکنون با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان ایرانی با این واقعه مغفول مانده به فارسی ترجمه شده است.
قتل عام زاریا و همچنین شخصیت و نقشآفرینی شیخ ابراهیم زکزاکی و جنبش اسلامی نیجریه در رسانهها و فضای عمومی ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در جنایت سال ۲۰۱۵ میلادی، شمار زیادی از پیروان شیخ زکزاکی به شهادت رسیدند و سه تن از فرزندان او نیز جان باختند. شیخ زکزاکی نیز در همین دوره بازداشت شد و چندین سال در زندان بهسر برد.
ترجمه فارسی «ماجرای زاریا» با این هدف صورت گرفته است که مخاطبان ایرانی ضمن آشنایی با ابعاد انسانی این فاجعه، با شخصیت و محبوبیت شیخ زکزاکی نیز بیشتر آشنا شوند؛ شخصیتی که بهگفته محققان، در اندیشه و روحیه خود عمیقاً متأثر از امام خمینی(ره) بوده و همین ارتباط فکری، نقش مهمی در شکلگیری و گسترش جنبش اسلامی در نیجریه داشته است.
این کتاب میتواند دریچهای تازه به شناخت پیوندهای فکری میان انقلاب اسلامی ایران و جنبشهای دینی در آفریقا بگشاید و بخش کمتر روایتشده از تاریخ معاصر مسلمانان را در برابر مخاطب فارسیزبان قرار دهد.
