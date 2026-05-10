تشرف جانبازان و افسران ناوشکن دنا به زیارت حرم بانوی کرامت + تصاویر

تعدادی از جانبازان و افسران ناوشکن غیرمسلح دنا که طی جنگ تحمیلی رمضان مورد حمله وحشیانه آمریکا قرار گرفت ضمن تشرف به زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، از ضریح مطهر بانوی کرامت در شبستان حضرت زهرا سلام الله علیها غبارروبی کردند.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۱
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ۲۴ نفر از بازماندگان جنایت جنگی آمریکا علیه ناوشکن دنا پیش از ظهر امروز به زیارت حرم کریمه اهل‌بیت سلام‌الله‌علیها مشرف شدند.

دلاوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن شرکت در آیین خطبه خوانی، طی مراسمی از ضریح مطهر در شبستان حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها غبارروبی کردند.

همچنین غبارروبی و ادای احترام به مزار سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی و سپهبد شهید سید محمدولی قرنی از دیگر برنامه‌های حضور دلاوران نیروی دریایی ارتش در حرم مطهر بانوی کرامت بود.

گفتنی است در پایان این مراسم با اهدای متبرکات فاطمی از این قهرمانان تقدیر به عمل آمد.

محسن کرمعلی

